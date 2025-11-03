OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Ministerio de Seguridad y Carabineros inauguran Observatorio de Control del Orden Público de Ameripol

El General Director de Carabineros, detalló que “este será un lugar, un espacio, no solamente de acuerdos, sino que también de enlaces, de trabajo con el mundo académico, con las universidades y con muchos otros estamentos".

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

Durante la mañana de este lunes, el ministerio de Seguridad en conjunto con Carabineros de Chile inauguraron el Observatorio de Control del Orden Público.

La iniciativa impulsada por Ameripol (Comunidad de Policías de América), tiene por objetivo el resguardo, control y restablecimiento del orden público de manera estandarizada y promoviendo el aprendizaje organizacional con un enfoque basado en el respeto de los Derechos Humanos.

En la ocasión, el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que “este será un lugar, un espacio, no solamente de acuerdos, sino que también de enlaces, de trabajo con el mundo académico, con las universidades y con muchos otros estamentos que requieren y son necesarios para seguir fortaleciendo y potenciando un tema tan relevante como lo es el control del orden público y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, apuntó que “es un centro que tiene por propósito el análisis, el compartir mejores prácticas, en el entendido que no solo el uso legítimo de la fuerza, sino que la manera razonable que los sistemas institucionales resuelvan, la mantención del orden público con el ejercicio de derechos fundamentales de las personas, como puede ser el derecho a la manifestación pacífica, es un elemento determinante para la legitimidad del Estado de Derecho”.

De acuerdo a lo que agregó, “para nadie es un misterio que la forma y modo en que enfrentamos la crisis del año 2019, también estuvo aparejada de la forma y modo en que se realizaba control del orden público”, añadiendo que “Carabineros no solo asumió internamente ese desafío, no solo ha hecho cambios en sus protocolos, ha implicado también la transferencia de conocimiento desde el extranjero y la forma y modo en que hoy día opera es sustancialmente distinta a lo que ocurría con anterioridad”.

Cordero, además señaló que “el uso legítimo de la fuerza no solo regula la forma en que intervienen las policías, creo que es conveniente nunca olvidar que detrás de ello está la legitimidad del Estado democrático. Por eso, no solo para Carabineros, sino que para el país, no solo es una gran noticia la implementación del observatorio, sino que sea en esta institución que ha dado muestras de ir avanzando en precisamente la adecuación de protocolos y mecanismos de intervención".

En la ocasión, el ministro además explicó que en la actualidad Ameripol tiene tres centros enfocados en distintas materias, uno vinculado a la trata de personas y se encuentra en Brasil, otro relacionado con ciberdelitos, en Argentina, y uno de antidrogas, que se encuentra en Colombia.

“Chile ha promovido la existencia a partir del 2023 de un observatorio Ameripol y ha sido designado Santiago de Chile y Carabineros de Chile en particular”, explicó Cordero.

“¿Por qué la importancia de Carabineros? porque Carabineros ha estado en iniciativas progresivas, no sólo en su mejora de protocolos, ha recibido mucha cooperación para abordar las situaciones de mejora que ocurrieron tras el estallido social. Han sido buenos resultados y el tener este observatorio es clave para poder identificar buenas prácticas, para que sea un espacio de diálogo no sólo entre policías, sino que también con la sociedad civil y también con la academia", mencionó.

Más sobre:Observatorio de Control del Orden PúblicoLuis CorderoSeguridadCarabineros

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

¿Por qué el dólar está tan alto si el cobre está en récords?

Farmacéutica Eli Lilly anuncia millonaria inversión para incrementar su capacidad de hacer píldoras para bajar de peso

Tras dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda: Couble acusa que Matthei “actúa con la encuesta en la mano”

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Gajardo por cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda: “Busca entregar verdad, justicia y memoria, que es todo lo contrario a la venganza”

Lo más leído

1.
Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

2.
Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

5.
Puma sorprende a un hombre mientras pescaba en un lago en Torres del Paine

Puma sorprende a un hombre mientras pescaba en un lago en Torres del Paine

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Portugal por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Portugal por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Croacia por el Mundial Sub 17

Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Croacia por el Mundial Sub 17

Dónde ver en vivo a Sudáfrica vs. Bolivia por el Mundial Sub 17

Dónde ver en vivo a Sudáfrica vs. Bolivia por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Portugal por el Mundial Sub 17 en TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Portugal por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Ministerio de Seguridad y Carabineros inauguran Observatorio de Control del Orden Público de Ameripol

Tras dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda: Couble acusa que Matthei “actúa con la encuesta en la mano”

¿Por qué el dólar está tan alto si el cobre está en récords?
Negocios

¿Por qué el dólar está tan alto si el cobre está en récords?

Farmacéutica Eli Lilly anuncia millonaria inversión para incrementar su capacidad de hacer píldoras para bajar de peso

Presupuesto: Grau dice que la oposición “está renunciando a hacer su trabajo legislativo” y también arremete contra Kast

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico
Tendencias

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo Venezuela busca ayuda de Rusia, China e Irán en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

¿En qué puestos quedaron?: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo sufren duras caídas en el ranking ATP
El Deportivo

¿En qué puestos quedaron?: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo sufren duras caídas en el ranking ATP

Esteban Paredes rompe el silencio tras el castigo contra Santiago Morning: “No sé quiénes son los jueces”

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Multirricachón, el videoclip que reunió a Héctor Noguera y Chancho en Piedra: “El que tenía más energía era él”
Cultura y entretención

Multirricachón, el videoclip que reunió a Héctor Noguera y Chancho en Piedra: “El que tenía más energía era él”

Linkin Park remeció al Estadio Nacional con la atronadora voz de Emily Armstrong

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

El plan de Irán de cambiar su capital por la escasez de agua
Mundo

El plan de Irán de cambiar su capital por la escasez de agua

Ministro de Justicia francés justifica su visita a Sarkozy en prisión: “Hago mi trabajo”

Aumentan a cerca de 20 los muertos y a 320 los heridos por el terremoto en el norte de Afganistán

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló
Paula

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo