Ministra Tohá llama a reconstruir confianzas en encuentro con empresarios de La Araucanía

“Pongamos la energía en construir confianzas y no apuntar con el dedo para hacerla inviable”. Con ese llamado cerró su participación la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el panel inaugural del Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela) 2023, cuya novena versión tiene lugar bajo el lema de “Paz para el desarrollo”.

La titular de Interior aterrizó en la Región de La Araucanía la mañana de este jueves y fue recibida por el delegado presidencial, José Montalva, y autoridades de Carabineros y el Ejército.

En la agenda de su viaje, además de participar en el encuentro con empresarios, se contempla encabezar una sesión del Gabinete Regional junto a autoridades de gobierno, realizar un conversatorio del Plan Calles sin Violencia y asistir a la inauguración de la sede social y centro de salud Boroa Fillulawen, en Nueva Imperial.

En el encuentro participaron, además, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas y el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el empresario Ricardo Mewes.

“En esta región -y no es distinto de lo que pasa en el resto de Chile-, muchas veces nos hemos acercado a encontrar un camino y pasa algo que rompe las confianzas y nos vuelve atrás. Relacionarse desde la máscara que ve en el otro hace imposible avanzar, buscar en el otro siempre la excusa para no confiar. Esto no tiene nada que ver con olvidarse de nuestra historia u olvidarnos de las deudas que podamos tener pendientes, pero no construir desde ahí nuestra manera de dialogar”, manifestó Tohá.

Y agregó: “En esta región tenemos una nueva posibilidad de construir una mirada de futuro en común a partir de un diálogo que apostemos a construir confianzas, no que seamos ingenuos, no que nos desentendamos de las diferencias, pero que pongamos la energía en construir confianzas y no apuntar con el dedo para hacerla inviable.”.