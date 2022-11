Ministra Uriarte acusa “intransigencia” y “ambición desmedida” de “grupos descolgados” de camioneros para llegar a acuerdo

Siete horas duró ayer la reunión entre los dirigentes de camioneros movilizados y el Ejecutivo con el fin de arribar a un acuerdo entre ambas partes y deponer el paro de camioneros que mañana cumple una semana desde su inicio. Pese a ello, las negociaciones no prosperaron y quienes participaban en la discusión se pararon de la mesa sin alcanzar un consenso.

“No hemos llegado a un buen acuerdo con el gobierno”, fueron las palabras de Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte. Al mismo tiempo, el dirigente gremial aseguró que se mantendrán las movilizaciones “a la espera de una reacción del gobierno”.

La encargada de responder públicamente a las exigencias de los grupos movilizados de camioneros fue la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte. En entrevista con Estado Nacional, la titular de la Segpres responsabilizó a los que -a su juicio- se tratan de “grupos descolgados” del movimiento de transportistas y los acusó, a la vez, de mantener una postura “intransigente” y “ambiciosa” en las negociaciones.

“Lamentablemente parte de una de las Confederaciones se descuelga y además se suman pequeños grupos de camioneros que no pertenecen a estas grandes agrupaciones. En consecuencia, todo esto que hemos vivido es producto de una intransigencia y yo diría, además, de parte de estos grupos descolgados de camioneros que tienen pretensiones que ciertamente son excesivas”, retrucó la secretaria de Estado ante las exigencia de los transportistas.

Pero Uriarte no se quedó solo allí, sino que elevó el tono y agregó que “estamos hablando de grupos de camioneros con una ambición desmedida que han hecho peticiones que se alejan mucho de lo razonable y entendible que sea posible acceder”.

“Estos grupos descolgados en verdad han superado largamente la línea de lo aceptable y comprensible”, cerró Uriarte.

En concreto -y según argumentaron los dirigentes gremiales-, el acuerdo fue infructuoso debido a que el Ejecutivo no habría cedido en la demanda de una intervención fiscal para reducir los precios de los combustibles. Posición que hoy reafirmó y defendió la ministra Uriarte, tildando de desmedidas las pretensiones por parte de los transportistas.

Desde el lunes que diversas rutas del país, especialmente en la zona norte de Chile y en las regiones de O’Higgins y el Maule, fueron bloqueadas parcialmente, y a ratos totalmente, por los transportistas quienes demandan mayor seguridad y una intervención fiscal para reducir los precios de los combustibles. Sin embargo, la mesa de diálogo no llegó a buen puerto, según explicó el viernes, el dirigente Freddy Martínez “el entorpecimiento de esto fue por las querellas” por Ley de Seguridad del Estado que el Ejecutivo interpuso contra quienes han bloqueado las rutas.

Sin embargo, tras la reunión de este sábado, los dirigentes explicaron que el gobierno no retirará estos recursos penales.

“Las querellas siguen, si el gobierno fue bien claro y dijo que las querellas no las iba a retirar. Nosotros queremos el bienestar para todo el país, para todos los transportistas. El tema de las querellas se puede arreglar con el tiempo, por eso que nosotros hoy día fuimos flexibles, nos acercamos al gobierno sin colocar de por medio las querellas”, acotó Sandoval, añadiendo que el punto clave e indispensable para ellos tenía que ver con el combustible.

Además, tras la entrevista que la ministra Uriarte concedió a Estado Nacional, Cristián Sandoval -consultado en el mismo programa- le retrucó a la titular de la Segpres que “cuando ella diga que unos camioneros ambiciosos están haciendo una movilización, me gustaría que tuviera un poquito más de respeto cuando se dirige a todos los camioneros que son humildes, no que tienen una posición más alta como los de la CNTC”.

En el mismo tenor, el dirigente gremial añadió que “si fuéramos descolgados, estaríamos cada uno haciendo barra por cada confederación, pero aquí estamos haciendo una causa común, apoyando esta movilización que, a juicio nuestro, es correcta, es impecable. Nosotros estamos pidiendo seguridad y estamos pidiéndoles una rebaja al combustible al gobierno, porque ya no podemos seguir trabajando en números rojos”.

Tensión con Carabineros

Además, la ministra Segpres se refirió a la tarea de Carabineros de despejar las rutas que se encontraban bloqueadas de forma parcial, y a veces en su totalidad, y detener a los responsables de los eventuales cortes de camino.

En concreto, la secretaria de Estado abordó las declaraciones del coronel Juan Jiménez, de la Prefectura Santiago Norte, quien en una polémica vocería tras ser contactado por Chilevisión aseguró que no había recibido orden para retirar a los transportistas movilizados tras la instrucción de Interior.

“No hemos recibido ninguna instrucción al respecto. Solo nos hemos abocado a resguardar este sector, por este espacio donde se encuentran en ambas pistas para que se desarrolle de la mejor forma lo que ellos han conversado. A mí personalmente no me ha llegado ninguna instrucción ni nada”, se excusó el uniformado.

Tras sus declaraciones, el alto mando de Carabineros tuvo que salir a dar explicaciones y aclarar la situación. El general inspector Carlos González, jefe de la Zona Metropolitana, señaló: “En relación a esta vocería, Carabineros de Chile quiere manifestar tajantemente que no corresponden a las instrucciones impartidas por este mando zonal ni por el general director”.

Ante esta situación, la ministra Ana Lya Uriarte agradeció, en primer lugar, la labor de Carabineros; y en segundo, señaló que “se han debido generar procesos al interior de Carabineros por el no cumplimiento cabal de esas instrucciones del Ministerio”.

“Escuchamos al otro día un coronel decir que ‘no tengo claridad de la línea de acción’, estamos hablando de ese tipo de esa situaciones. (...) No me atrevería a hacer un juicio tan drástico, pero sí me atrevería a decir que hay Carabinero que no han aquilatado, en su real sentido, la orden que se les impuso”, aclaró la ministra.