SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Desconoce la evidencia”: ministro Cataldo cuestiona dichos de Kast y llama a sacar a la educación de la disputa política

    El titular de Educación además calificó como "imprecisos e injustos con el sistema educativo" los dichos del presidente electo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    El ministro de Educación, Nicolas Cataldo. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, cuestionó las críticas que realizó el presidente electo José Antonio Kast en el marco de una exposición en el foro organizado este jueves por Icare, a la vez que realizó un llamado a sacar a la educación de la disputa política.

    Kast se refirió a la situación de los liceos emblemáticos apuntando que “perdimos el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal y tantos otros establecimientos históricos de donde salían presidentes de la República. ¿Qué pasó con eso y qué pasó con un gobierno que marchó por la educación pública y que lo que nos va a entregar es un desastre?“.

    Y este viernes vino la réplica del ministro de Educación, quien en radio Futuro señaló que "yo no puedo discrepar más de eso. Decir que el sistema educativo es un desastre cuando hemos logrado incluso en materia de aprendizaje llegar a resultados históricos, los resultados más altos en los últimos 20 años, donde precisamente es la educación pública la que está aumentando a un ritmo más rápido, es desconocer los datos, es desconocer la evidencia".

    Cataldo agregó que “me preocupa que un futuro gobierno no evalúe la realidad en función de la evidencia. Otra cosa es si tú estás de acuerdo con lo que el gobierno anterior ha hecho, pero lo que no podemos decir es que el sistema educativo es un desastre”.

    En la ocasión, Cataldo destacó que durante este Gobierno se ha logrado un alza en el Simce, una baja en la inasistencia escolar y mayor retención de los estudiantes que abandonaban el sistema escolar.

    “¿Cuándo deja de ser todo malo o todo bueno? Cuando saquemos un poco la educación de la disputa política, en ese minuto deberíamos empezar a tener un poquito más de acuerdo", a la vez que tildó como “imprecisos e injustos con el sistema educativo” los dichos de Kast.

    Más sobre:Nicolás CataldoJosé Antonio KastEducaciónIcare

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric cuestiona cambio de tono de Kast y lo acusa de mentir en arremetida contra el gobierno

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    Petro y Trump acordaron “acciones conjuntas” contra el ELN para evitar que usen a Venezuela como retaguardia

    Los detalles de cómo operaba la banda de falsos ejecutivos y policías que estafaban desde la cárcel

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Lo más leído

    1.
    Encuesta de salud revela que seis de cada diez mujeres limitan sus actividades cotidianas por su menstruación

    Encuesta de salud revela que seis de cada diez mujeres limitan sus actividades cotidianas por su menstruación

    2.
    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    3.
    Se viene el juicio de Cathy Barriga: los seis hechos clave de la acusación que tiene contra las cuerdas a la exalcaldesa de Maipú

    Se viene el juicio de Cathy Barriga: los seis hechos clave de la acusación que tiene contra las cuerdas a la exalcaldesa de Maipú

    4.
    Fiscal Valencia confirma que el Ministerio Público pretende que Nicolás Maduro preste declaración en el caso Ojeda

    Fiscal Valencia confirma que el Ministerio Público pretende que Nicolás Maduro preste declaración en el caso Ojeda

    5.
    Ministro Cataldo advierte que sería “un tremendo error” si gobierno de Kast decide terminar con los SLEP

    Ministro Cataldo advierte que sería “un tremendo error” si gobierno de Kast decide terminar con los SLEP

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny
    Chile

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Boric cuestiona cambio de tono de Kast y lo acusa de mentir en arremetida contra el gobierno

    Los detalles de cómo operaba la banda de falsos ejecutivos y policías que estafaban desde la cárcel

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo
    Negocios

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump
    Tendencias

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    La UC ficha a figura de O’Higgins: Juan Ignacio Díaz se suma al equipo de Daniel Garnero
    El Deportivo

    La UC ficha a figura de O’Higgins: Juan Ignacio Díaz se suma al equipo de Daniel Garnero

    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    Los grupos de la Copa Chile que deberán ser votados por el Consejo de Presidentes de la ANFP

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables
    Cultura y entretención

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”
    Mundo

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    Petro y Trump acordaron “acciones conjuntas” contra el ELN para evitar que usen a Venezuela como retaguardia

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo