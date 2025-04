Ministro Cordero viajará a la Región del Biobío tras ataque a la central Rucalhue y se reunirá con la empresa afectada

Durante la jornada de este lunes el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dio a conocer que viajaría hasta la Región del Biobío, esto tras el atentado que afectó el domingo pasado a la central Rucalhue.

Según señaló el titular de Seguridad Pública en conversación con Radio Pauta, “Yo viajo estos días a la región, me reuniré también con el embajador, como lo han hecho otras autoridades, y en la región no sólo me voy a reunir con el jefe de la Defensa Nacional y con las policías, sino que también con la empresa específicamente por los temas de planes de seguridad que están asociados a ella”.

De acuerdo a lo que informó, el lunes ya sostuvo una reunión con la empresa, apuntando que “me acompañó a esa reunión el ministro Grau (Ministro de Economía, Nicolás Grau) y también estuvo nuestro próximo embajador en China”.

“Lo que nosotros hablamos con la empresa es que lo que al Estado de Chile le interesa es la continuidad de ese proyecto de inversión, que el mensaje que está enviando el gobierno ahí no es sólo para la empresa, sino que para todos aquellos que pretendan resistir ilegítimamente el desarrollo de ese proyecto”, apuntó Cordero.

Finalmente, el ministro se refirió a los problemas que ha enfrentado el proyecto señalando que “En ese proyecto el ministro Grau ha hecho acciones muy significativas para destrabar un proyecto que estaba detenido en una serie de cuestiones permisológicas y que es muy relevante para la región. Entonces, hay razones desde el punto de vista de seguridad, pero también desde el punto de vista de reactivación económica en el Biobío”.