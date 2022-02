Ministro (s) Pavez pide al Colegio de Profesores que “recapacite” luego de que el gremio pusiera en duda el retorno presencial a clases en marzo

El ministro (s) de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez se refirió esta mañana a lo planteado por el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, de que hoy la mayoría de los colegios no cumpliría con las condiciones sanitarias para el retorno a clases y de que aún existe desconfianza por parte de los apoderados.

En conversación con Radio Agricultura, Pavez señaló que “lo que a nosotros nos interesa es respaldar lo que ha hecho el ministro Figueroa, que las clases tienen que volver, los niños tiene que volver en condiciones de cuidado, la vacunación de niños que antes no era una realidad, hoy día sí lo es, nos permite afirmar de que están las condiciones para que exista un retorno a clases”.

Y añadió que, “esperamos que el Colegio de Profesores dé una señal distinta, si los profesores están para educar y esa es la labor que tienen que realizar contra viento y marea”.

“Nunca hemos recibido nosotros ni la opinión pública una denuncia de que hay un establecimiento o un sector productivo que no pueda funcionar porque no existen las medidas sanitarias, eso no es real. Por lo tanto, el llamado que hacemos desde el Gobierno al Colegio de Profesores es a que recapaciten para que puedan dar señales correctas de cara a la educación de nuestro niños”, agregó.

El subsecretario también hizo un llamado al Colegio de Profesores para que colaboré, “no hay argumento, estando con las tres dosis de las vacunas, con las libertades que estamos teniendo, sin Estado de Excepción Constitucional, no hay argumento para que no empiece el año escolar, cuidándonos, cuidando a nuestros niños, pero con clases”.

Pavez enfatizó en que “el Colegio de Profesores si fuera consistentes tendría que decir que los niños no salgan de vacaciones tampoco, porque hoy si las familias están recorriendo el país, están en los balnearios, los que han podido salir, bueno, los focos de contagios están también ahí”.

“¿El Colegio Profesores quiere que la gente no vuelva a clases, quieren que la gente no salga de sus casas? Si no quieren que salgan de sus casas, que lo digan así, y ahí el debate es distinto. Pero no tiene mucho sentido que en esta época podamos ir a los cines, podamos ir a los malls, podamos ir a las playas y no podamos ir a la sala de clases. No hay argumento sanitario para que eso sea así”, señaló.

En tanto, el presidente electo, Gabriel Boric, ha señalado que en su futuro gobierno los profesores van a ser aliados y que van a conversar con el Colegio de Profesores y todas sus organizaciones, para facilitar el retorno a clases. En conversación con Tolerancia Cero, aseguró que “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los colegios abran en marzo. Uno no controla la pandemia, pero tenemos que conversar con todos quienes sean necesario para que la presencialidad sea la regla”.

Mientras que el futuro ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD) -en conversación con T13 Radio- señaló que “si bien esa es la regla (la presencialidad), creemos que este proceso que hemos llamado de recuperación de aprendizajes de pospandemia, tenemos que ser capaces de diseñarlo e implementarlo de manera dialogada, con los gremios, con las familias, con los profesores, las profesoras, los equipos directivos”