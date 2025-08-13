SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Minsal en alerta por bajas coberturas en vacuna contra sarampión: segunda dosis alcanza solo un 65,7%

Aunque la primera dosis contra el sarampión alcanza un 88,5%, igualmente está debajo del umbral esperado, mientras que la segunda dosis, que es clave para la protección completa, tiene cifras preocupantes. La situación genera inquietud en las autoridades sanitarias, en medio del aumento de casos en la región y el mundo.

Ignacia CanalesPor 
Ignacia Canales

En Chile, el sarampión es una enfermedad que se asocia al pasado: se considera erradicada desde 1992 y, desde entonces, los pocos casos registrados en el país se cuentan con los dedos de una mano, todos importados. Sin embargo, su nombre ha comenzado a sonar con mayor frecuencia y ya preocupa a autoridades y especialistas.

Una estrategia que ha sido clave para lograr erradicar la enfermedad en el país es la inmunización, con un esquema de vacunación que considera la administración de dosis de vacuna contra el sarampión, rubeola y parotiditis. La primera dosis es a los 12 meses de vida, y la segunda, a los 36.

Pero frente a la explosión de casos en el resto del mundo, las autoridades miran con preocupación que las cifras actuales no alcancen las metas: Elizabeth López, jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), afirma a La Tercera que “al 8 de agosto de este año, el avance de cobertura de vacunación programática contra el sarampión aún está lejos de los objetivos que requerimos. Mientras la primera dosis, que se administra a los 12 meses, alcanza un 88,5%, por debajo del 95% esperado, la segunda dosis, que es a los 36 meses, apenas llega al 65,7%″.

En ese contexto, enfatiza que “reiteramos el llamado para que padres, madres, cuidadores y familias se acerquen a los vacunatorios, tanto públicos como privados en convenio con la Seremi de Salud, para vacunar a niños y niñas con dosis pendientes”.

Y es que en el resto del mundo, incluso en países cercanos -como Argentina-, los casos han ido en aumento. Por ejemplo, en Estados Unidos han confirmado 1.356 casos de sarampión en 2025, superando ya los 285 registrados en todo el año anterior. Mientras que en Argentina se han llegado a confirmar decenas de casos en el transcurso de una sola semana.

María Teresa Valenzuela, directora del Observatorio de Salud Pública del IPSUSS de la Universidad San Sebastián, sostiene que “una de las razones que podrían explicar las bajas coberturas que está teniendo Chile, sobre todo en la segunda dosis, es que no se le esté tomando el pulso a lo que significa el sarampión, una enfermedad que puede ser grave, especialmente en niños menores de un año”.

“Otro factor es que la comunicación de lo que está ocurriendo en toda la región sea absolutamente insuficiente. Este 2025, en América estamos teniendo 29 veces más casos de sarampión que en 2024. Los países más afectados son Canadá, México, Estados Unidos, Bolivia, Argentina, Brasil y Perú. Con bajas coberturas de vacunación, por una parte, pueden ingresar casos al país y, por otra, las personas pueden viajar a estas zonas y exponer a sus hijos al riesgo de enfermar gravemente”, agrega la especialista.

María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica y jefa del Vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes, coincide en que el riesgo más cercano no es que se produzcan brotes en el país, sino que quienes viajan sin tener su inmunización al día se contagien.

“Para la salud pública es muy arriesgado tener coberturas de solo un 65% en la segunda dosis, porque el sarampión es una enfermedad muy contagiosa y altamente transmisible. En Chile, como tenemos buenas coberturas en niños más grandes y adultos, no hay brotes ni transmisión del virus en el país. Pero sí hay brotes en varios países vecinos y otros destinos frecuentes para los chilenos, como Argentina, Brasil, países del Caribe, Estados Unidos y países de Europa”, explica la especialista.

Para mejorar las coberturas, la jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) cuenta que desde mayo de este año se está implementando una estrategia especial para regularizar la vacunación en escolares.

En Chile, esta vacunación es programática, gratuita y universal, y está disponible a través del Programa Nacional de Inmunizaciones mediante la vacuna SRP, que no solo protege contra el sarampión, sino que también la rubeola y la parotiditis, y se administra a los 12 y 36 meses de edad.

Actualmente, los equipos de salud de atención primaria están desplegados en todo el país en lo que se denomina “puesta al día” escolar. Desde mayo, esta estrategia se enfoca en escolares de primero y segundo básico que no han iniciado o completado el esquema de dos dosis de la vacuna SRP, y se aplica tanto en vacunatorios públicos como privados en convenio con la Seremi de Salud.

Hasta la fecha, se han vacunado 14.201 escolares de primero básico y 12.243 de segundo básico que no tenían sus dos dosis contra el sarampión.

Más sobre:SaludSarampiónVacunasMinsalVacunación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

DC reafirma compromiso con lista única parlamentaria pese a quiebre de las negociaciones con FRVS y AH

Del 19 de agosto al 10 de septiembre: Jara anunciará este miércoles su gira nacional tras cambiar estrategia de campaña

Declaran alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

Vodanovic (PS) le baja el perfil a salida de AH y FRVS de pacto electoral: “Las dos listas van a jugar en consonancia”

“Un capricho político”: Carmona (PC) arremete contra alcaldesa Bown tras cambio de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos en San Miguel

Gobierno retira de Contraloría reglamento del Ministerio de Seguridad

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

DC reafirma compromiso con lista única parlamentaria pese a quiebre de las negociaciones con FRVS y AH
Chile

DC reafirma compromiso con lista única parlamentaria pese a quiebre de las negociaciones con FRVS y AH

Del 19 de agosto al 10 de septiembre: Jara anunciará este miércoles su gira nacional tras cambiar estrategia de campaña

Declaran alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo
Negocios

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo

Las declaraciones de los gerentes de Santander y BancoEstado en juicio por tarifas, y el cruce de los abogados

Kast y Matthei prometen fuerte recorte del gasto público y Jara anticipa los tres ejes de su programa

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial
Tendencias

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing
El Deportivo

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

La UC suspende uno de los eventos previos a la inauguración del Claro Arena

Fernanda Labraña y Antonia Vergara consiguen un triunfal debut en el primer W15 de Santiago

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”
Cultura y entretención

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Hablan los actores de la precuela de Outlander: “Es una alegría enorme poder formar parte de un universo tan querido”

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits

Trump baja las expectativas a cumbre con Putin en Alaska mientras las fuerzas rusas avanzan en Ucrania y Kiev teme una nueva ofensiva
Mundo

Trump baja las expectativas a cumbre con Putin en Alaska mientras las fuerzas rusas avanzan en Ucrania y Kiev teme una nueva ofensiva

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España

Envían a prisión preventiva a la esposa del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol por corrupción

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos