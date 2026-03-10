SUSCRÍBETE
    Nacional

    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    La crisis financiera que atravesaron los recintos de salud en los últimos meses obligó a las autoridades salientes a actuar, y derivará en una investigación para buscar problemas de producción no reconocida o de gestión.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Imagen referencial.

    Cuando Bernardo Martorell llegó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales en abril de 2025, el Presidente Gabriel Boric le encomendó una tarea clave: asegurar que los hospitales contaran con los recursos necesarios para mantener su funcionamiento. Y es que en 2024 la red vivió una crisis financiera que incluso obligó a varios recintos a suspender prestaciones.

    A pocas horas de dejar el cargo, el especialista en salud pública puede confirmar que los establecimientos cerraron el año con las cuentas justas. Para hacerlo se necesitó de idas a los servicios, reuniones con las direcciones de los hospitales e incluso una inyección de recursos extras.

    El año pasado el subsecretario recorrió el país e hizo una especie de limpieza al interior de los recintos, donde detectó prácticas inadecuadas como el uso excesivo de tratos directos. Otra irregularidad que encontró en estas revisiones es que algunos hospitales pagan a personal temporal con partidas destinadas únicamente a funciones transitorias, pero que terminan cubriendo labores permanentes. Para esto existe un presupuesto de honorarios que, en muchos casos, no alcanza y además ha sido sobreejecutado.

    “En 2025 instalamos un modelo de gestión financiera para recuperar la capacidad y la senda de eficiencia en el gasto que se había interrumpido durante la pandemia. El año pasado logramos aumentar la producción en un 7%, con una contención del gasto también inédita en nuestra historia. Ese mismo año tuvimos que inyectar alrededor de un billón de pesos en recursos adicionales al presupuesto de apertura de la red para mantener la continuidad operativa. Esa cifra equivale más o menos al 10% del presupuesto operacional de la red y refleja la magnitud y lo persistentes que han sido estas presiones financieras”, cuenta Martorell.

    Pero no toda la red terminó igual. De hecho, el subsecretario detalla que “si uno hace un doble clic, hay diferencias. Hay disparidades entre hospitales y servicios de salud. Son 29 servicios y cerca de 200 hospitales. Para entender por qué no se logró la misma eficiencia en producción, instruimos a los servicios que tuvieron mayor incremento de gasto a analizar las causas, si se trata de producción no reconocida o de problemas de gestión”.

    Para eso instruyó auditorías en siete servicios de salud. “Es para entender cuáles generaron mayor incremento y por qué fue así. Las auditorías son a nivel de servicio y luego cada uno analiza sus hospitales”.

    El cambio de gobierno

    Con todo, serán las próximas autoridades las que reciban los resultados de esas auditorías. Esto es relevante si se considera que debido al quiebre que ocurrió la semana pasada entre el presidente saliente Gabriel Boric, y el entrante José Antonio Kast, el traspaso de la gestión asistencial quedó en pausa.

    En ese sentido, el subsecretario asegura que “lo que entregamos es una red que logramos que tuviera continuidad operacional, a pesar de ese equilibrio delicado que significa sostenerla, un equilibrio que depende de la gestión, pero sobre todo de la disponibilidad presupuestaria. La falta de traspaso no ha sido inocua y afecta esa continuidad en las políticas que hemos implementado. Si bien alcanzamos a entregar algunos datos de crecimiento del gasto por servicio, no hemos tenido la oportunidad de profundizar en esto con las nuevas autoridades”.

    Sin embargo, Martorell avisa que “estamos siempre disponibles para seguir reuniéndonos, incluso después de la fecha de la entrega de mando formal. Esa es una buena disposición que tenemos en pos de la continuidad operacional y asistencial de nuestros hospitales”.

