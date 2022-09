Monsalve advierte que hackeo se debió haber informado por escrito: “Había una sustracción de información relevante para la seguridad del país”

La filtración de los que serían cerca de 400.000 correos electrónicos de una década de comunicaciones del Estado Mayor Conjunto, por un grupo de piratas informáticos centroamericanos denominado Guacamaya, generó la renuncia del militar que encabezaba esta entidad, el general de división Guillermo Paiva, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Desde el Ejecutivo, Carolina Tohá, en calidad de Vicepresidenta de la República, apuntó ayer a la “responsabilidad de mando” en esta situación.

Este viernes, en tanto, Tohá además señaló que el hackeo no fue informado oportunamente a la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández.

“Apenas se tuvo antecedentes de una vulnerabilidad se tomaron medidas para proteger los sistemas, sin embargo, cuando esa información se recibió en el Ministerio de Defensa ya había sucedido el hackeo y en ese momento no se informó a la ministra”, señaló la autoridad de gobierno.

Por su parte, Manuel Monsalve, en el marco de una visita que el ministro (s) del Interior desarrolla en la Región del Biobío, afirmó que esa información debió haberse entregado formalmente y por escrito.

“Es evidente, y esto está siendo aclarado, de que si la información de la vulnerabilidad se entregó después del hackeo, es evidente que no se entregó toda la información, porque no es la misma situación que a una autoridad se le informe que el sistema es vulnerable y por lo tanto se tome la decisión política de entregar recursos para cerrar la vulnerabilidad, que fue lo que se hizo, a que se le hubiese informado de que había una sustracción de información relevante para la seguridad del país, evidentemente esto segundo no se hizo, y en una situación de esta gravedad, además una situación de esa naturaleza, debería haber sido informada formalmente, o sea por escrito”, sostuvo.

Enfatizando que lo ocurrido “constituye un hecho grave”, Monsalve señaló que las investigaciones, administrativa y de la Fiscalía Militar, determinarán “desde qué momento se sabía que el sistema era vulnerable” y si es que “se actuó de manera oportuna o no”.

“La ministra fue informada de la vulnerabilidad, pero nunca fue informada de que había sido hackeado el sistema y que había información extraída, información reservada”, planteó.