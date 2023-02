Monsalve tras dichos de fiscal nacional: “Más que la industria forestal, la víctima es el país”

Tras entregar un nuevo balance sobre el estado actual de los incendios forestales que afectan la zona centro-sur del país -y que hasta el momento han dejado a 6.855 damnificados y han arrasado 425 mil hectáreas-, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a los dichos del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien más temprano había calificado a la industria forestal como “víctima de estos hechos”.

“Los incendios son producidos casi en un 100% por factor humano y yo diría que más que la industria forestal, la víctima es el país, porque finalmente las 24 personas que han fallecido son compatriotas nuestros, que son víctimas de los incendios. Las personas que han perdido sus viviendas no son la industria forestal, son chilenos y chilenas que viven en los territorios afectados por los incendios. Por lo tanto yo creo que la principal víctima de los incendios es el país”, rebatió la autoridad el Ministerio del Interior.

En una reunión con la Conaf para coordinar las indagatorias sobre las responsabilidades penales de los incendios, el fiscal que lidera el ente persecutor desestimó la responsabilidad de la industria forestal en la rápida propagación de los incendios.

“Hoy en día, en la actual situación de la investigación, la industria forestal es víctima de estos hechos. A mi no me corresponde supervisar ni la normativa administrativa, ni todas aquellas materias que dicen relación con la fiscalización que pueda realizar Conaf y la forma en cómo ello pudo haber influido o no en la ocurrencia de los incendios”, aseguró Valencia.

Dichos que encontraron respuesta desde quien encabeza la Subsecretaría del Interior:

“Tenemos la obligación tanto el sector público y el privado de extremar toda nuestra capacidad para que podamos tener la mayor cantidad de acciones preventivas, porque aquí no se trata de cuánta capacidad tenemos de combatir los incendios -que sin duda tenemos que tenerla-, pero la principal capacidad que tiene que generar el país es evitar que lleguemos a situaciones de incendios extremos como los que hemos vivido. Y eso requiere esfuerzos del sector público y esfuerzo del sector privado. Desde la víctimas, yo me quedo con que la principal víctima es el país”, cerró su alocución Monsalve.

La semana pasada, desde la comuna de Quillón, en Ñuble, el Presidente Gabriel Boric había instalado el tema asegurando -en medio de la crisis por los incendios-, que debe existir “una regulación distinta” para la industria forestal.

Posteriormente, ministros como el de Agricultura, Esteban Valenzuela, y la titular del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, abordaron la opción de un “nuevo pacto” que incluya regulación a las forestales. Este martes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien es también el “enlace” del gobierno con la Región del Maule por los incendios, planteó respecto respecto a esa fórmula que “es algo a lo que todos tienen que estar disponibles a conversar”.

El planteamiento del gobierno ha sido criticado por Corma y CPC. La Sofofa, por su parte, respondió a los dichos del Mandatario calificándolos de “improcedentes”

El domingo, en tanto, en entrevista con Pulso, el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, aseguró sobre la declaración del jefe de Estado respecto de una “regulación distinta” para las forestales, que si bien “es importante revisar prácticas y mejorarlas a partir de estas experiencias (...) lo más relevante es basarse en información 100% confiable y no basada en la desinformación”.