BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    MOP invierte $14 mil millones para mejorar la Bahía Mansa de Los Lagos

    La obra contemplará ampliar la caleta de la bahía, mejorar su actual Servicio Sanitario Rural y avanzar en rutas pavimentadas.

    María José HalabiPor 
    María José Halabi
    Créditos: Ministerio de Obras Públicas

    El Ministerio de Obras Públicas ejecutó una inversión de $14 mil millones para mejorar la Bahía Mansa de la comuna de San Juan de la Costa de la Región de Los Lagos.

    La ministra de Obras Públicas, Jessica López, aprobó la construcción de obras que permitirán ampliar la caleta de la bahía, mejorar su actual Servicio Sanitario Rural y avanzar en rutas pavimentadas. De acuerdo al ministerio, las obras incluyen la pavimentación de la ruta de acceso y un nuevo muelle de cerca de 2 mil metros cuadrados.

    Esta nueva infraestructura, que se proyecta que finalice en julio de 2027. Y de acuerdo al MOP, responde a una demanda histórica que dignifica la labor de los pescadores y pescadoras de la zona. Además, les permitirá separar la pesca artesanal, la conectividad marítima y el turismo -que se realizan en la caleta-.

    MOP invierte $14 mil millones para mejorar la Bahía Mansa de Los Lagos. Créditos: Ministerio de Obras Públicas

    Asimismo, se ampliará el actual Servicio Sanitario Rural construyendo un nuevo estanque elevado de hormigón armado de 25 metros de altura, que tendrá una capacidad de 200 m3, diseñado para abastecer a la comunidad.

    Esta obra contempla una inversión superior a los $3.900 millones, para realizar 633 arranques domiciliarios que beneficiarán a 2.000 personas de la caleta.

    La ministra López destacó que la “Bahía Mansa va a enfrentar un periodo de un shock de infraestructura, que va a transformar completamente la conectividad, la calidad de vida de sus vecinos, el bienestar, el desarrollo productivo, comercial y turístico, y las mejoras en las condiciones de su vida diaria. Y así vamos, como decíamos, construyendo Chile paso a paso, y en este caso en Bahía Mansa”.

    En la misma línea, la delegada provincial de Osorno, Claudia Pailalef, añadió que con estas obras “damos cumplimiento a la palabra empeñada, porque son iniciativas que también demuestran que nuestro país hoy día tiene una economía sólida, que se está generando inversión pública y que se está llegando con dicha inversión a todos los territorios con un principio de equidad territorial”.

    Por su lado, el alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, subrayó que “esto es un impulso tremendo porque genera mayor igualdad en los territorios y eso significa además mayor dignidad también para las personas”.

    Nueva Caleta de Bahía Mansa y Servicio Sanitario Rural

    Según el MOP, este proyecto forma parte del compromiso del Presidente Gabriel Boric de ampliar y mejorar 17 caletas pesqueras en todo el país, con una inversión de $94 mil millones, para beneficiar a más de 16 mil personas que trabajan en actividades relacionadas con la pesca.

    El nuevo muelle contará con atraque y descarga de productos, boxes, estacionamientos e ingreso independiente para la circulación de camiones, nuevas bodegas, salas multiuso, oficinas y mejoramiento del borde costero, generando un espacio público de paseo y contemplación con áreas verdes, escaños y mirador que potenciarán el turismo y facilitarán la conectividad.

    Además, se construirá una edificación destinada a entregar condiciones adecuadas, higiénicas y sanitarias, para el desarrollo de las actividades económicas que se realizan en la caleta.

    MOP invierte $14 mil millones para mejorar la Bahía Mansa de Los Lagos. Créditos: Ministerio de Obras Públicas

    También, la obra mejorará y ampliará el actual Servicio Sanitario Rural para cubrir la demanda de agua potable local y de quienes visitan la zona en época estival.

    De acuerdo al MOP, el estanque se emplazará dentro del mismo recinto que alberga la captación actual y se llevarán a cabo las obras eléctricas necesarias para su funcionamiento automatizado y las viales.

    Esta red de distribución tendrá una extensión de 5.5 km aproximadamente y se proyecta que esté terminado en abril del año 2027.

    Lee también:

    Más sobre:Bahía MansaMinisterio de Obras PúblicasLos LagosSan Juan de la Costa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Balance Dipres: Más de 28 mil funcionarios involucrados en sumarios por licencias médicas irregulares

    “La encuesta real es la del 14 de diciembre”: comando de Jara reacciona a los sondeos que muestran ventaja de Kast

    Revelaciones de trama bielorrusa: Gajardo afirma que nueva ley de nombramientos protege mérito y evita nepotismo

    Hombre es asesinado con un arma cortante mientras caminaba por la calle en barrio O’Higgins de Valparaíso

    Hombre de 22 años muere tras ser atacado con armas blancas por un grupo en parque de Limache

    Fundación Chilena para la Discapacidad alerta por normalización del mal uso de estacionamientos reservados

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    3.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    4.
    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    5.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    Balance Dipres: Más de 28 mil funcionarios involucrados en sumarios por licencias médicas irregulares
    Chile

    Balance Dipres: Más de 28 mil funcionarios involucrados en sumarios por licencias médicas irregulares

    “La encuesta real es la del 14 de diciembre”: comando de Jara reacciona a los sondeos que muestran ventaja de Kast

    Revelaciones de trama bielorrusa: Gajardo afirma que nueva ley de nombramientos protege mérito y evita nepotismo

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político
    Negocios

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político

    Solange Berstein: “Puede haber opiniones distintas, pero el consejo de la CMF funciona bien”

    Rodrigo Oyarzo, Banco BTG Pactual: “Estamos en la mitad de una fusión de dos bancos medianos, proceso que va a brindar una oportunidad”

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas
    Tendencias

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    ¿Fin al misterio? Un estudio revela la naturaleza del 3I/ATLAS, el extraño objeto interestelar descubierto en Chile

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Polémico arbitraje de Cristian Galaz: la UC apelará amarilla de Zampedri ante Huachipato que lo deja fuera con La Calera
    El Deportivo

    Polémico arbitraje de Cristian Galaz: la UC apelará amarilla de Zampedri ante Huachipato que lo deja fuera con La Calera

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras el empate entre Huachipato y la UC

    Punto de oro: la UC empata con Huachipato y depende de sí misma para clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    “Es una lucha por la atención”: cómo HBO Max peleará la batalla del streaming en 2026

    Unicef alerta que cerca de 9.300 niños en Gaza corren riesgo de muerte ante la llegada del invierno palestino
    Mundo

    Unicef alerta que cerca de 9.300 niños en Gaza corren riesgo de muerte ante la llegada del invierno palestino

    ONU insta a Israel a investigar las denuncias sobre torturas en Gaza

    Policía de Múnich desarticula banda de ladrones chilenos y alerta posible vínculo con mafia sudamericana

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón
    Paula

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile