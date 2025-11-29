El Ministerio de Obras Públicas ejecutó una inversión de $14 mil millones para mejorar la Bahía Mansa de la comuna de San Juan de la Costa de la Región de Los Lagos.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, aprobó la construcción de obras que permitirán ampliar la caleta de la bahía, mejorar su actual Servicio Sanitario Rural y avanzar en rutas pavimentadas. De acuerdo al ministerio, las obras incluyen la pavimentación de la ruta de acceso y un nuevo muelle de cerca de 2 mil metros cuadrados.

Esta nueva infraestructura, que se proyecta que finalice en julio de 2027. Y de acuerdo al MOP, responde a una demanda histórica que dignifica la labor de los pescadores y pescadoras de la zona. Además, les permitirá separar la pesca artesanal, la conectividad marítima y el turismo -que se realizan en la caleta-.

MOP invierte $14 mil millones para mejorar la Bahía Mansa de Los Lagos. Créditos: Ministerio de Obras Públicas

Asimismo, se ampliará el actual Servicio Sanitario Rural construyendo un nuevo estanque elevado de hormigón armado de 25 metros de altura, que tendrá una capacidad de 200 m3, diseñado para abastecer a la comunidad.

Esta obra contempla una inversión superior a los $3.900 millones, para realizar 633 arranques domiciliarios que beneficiarán a 2.000 personas de la caleta.

La ministra López destacó que la “ Bahía Mansa va a enfrentar un periodo de un shock de infraestructura , que va a transformar completamente la conectividad, la calidad de vida de sus vecinos, el bienestar, el desarrollo productivo, comercial y turístico, y las mejoras en las condiciones de su vida diaria. Y así vamos, como decíamos, construyendo Chile paso a paso, y en este caso en Bahía Mansa”.

En la misma línea, la delegada provincial de Osorno, Claudia Pailalef, añadió que con estas obras “damos cumplimiento a la palabra empeñada, porque son iniciativas que también demuestran que nuestro país hoy día tiene una economía sólida, que se está generando inversión pública y que se está llegando con dicha inversión a todos los territorios con un principio de equidad territorial”.

Por su lado, el alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, subrayó que “esto es un impulso tremendo porque genera mayor igualdad en los territorios y eso significa además mayor dignidad también para las personas”.

Nueva Caleta de Bahía Mansa y Servicio Sanitario Rural

Según el MOP, este proyecto forma parte del compromiso del Presidente Gabriel Boric de ampliar y mejorar 17 caletas pesqueras en todo el país, con una inversión de $94 mil millones, para beneficiar a más de 16 mil personas que trabajan en actividades relacionadas con la pesca.

El nuevo muelle contará con atraque y descarga de productos, boxes, estacionamientos e ingreso independiente para la circulación de camiones, nuevas bodegas, salas multiuso, oficinas y mejoramiento del borde costero, generando un espacio público de paseo y contemplación con áreas verdes, escaños y mirador que potenciarán el turismo y facilitarán la conectividad.

Además, se construirá una edificación destinada a entregar condiciones adecuadas, higiénicas y sanitarias, para el desarrollo de las actividades económicas que se realizan en la caleta.

También, la obra mejorará y ampliará el actual Servicio Sanitario Rural para cubrir la demanda de agua potable local y de quienes visitan la zona en época estival.

De acuerdo al MOP, el estanque se emplazará dentro del mismo recinto que alberga la captación actual y se llevarán a cabo las obras eléctricas necesarias para su funcionamiento automatizado y las viales.

Esta red de distribución tendrá una extensión de 5.5 km aproximadamente y se proyecta que esté terminado en abril del año 2027.