Mortal ataque en feria navideña de La Florida: qué se sabe del crimen que dejó dos fallecidos

Un violento ataque armado ocurrido la tarde de este martes en una feria libre navideña de la comuna de La Florida dejó a dos personas fallecidas. La Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI quedó a cargo de las diligencias por instrucción de la Fiscalía ECOH.

Dónde y cuándo ocurrió

El hecho se registró en una feria libre que se desarrollaba en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

El ataque ocurrió durante la tarde de este martes, en pleno funcionamiento de la feria.

Quiénes son las víctimas

Las víctimas corresponden a dos personas adultas - identificadas como Orlando Mena Bravo (83) y Johanna Flores Olivares (46)- ambos atendedores de puestos de la feria.

Según antecedentes preliminares, la mujer mantenía detenciones previas por infracción a la Ley de Drogas.

Una tercera persona lesionada, identificada como Neibis López Madero, de 37 años, de nacionalidad colombiana, fue atendida por personal del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), presentando lesiones por arma de fuego, sin riesgo vital.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con la información entregada por la PDI, un sujeto se acercó por la parte posterior de uno de los puestos y efectuó múltiples disparos contra las víctimas. Ambos resultaron gravemente heridos y fallecieron posteriormente en el Hospital de La Florida.

Registros audiovisuales que circulan en redes sociales muestran al atacante disparando por la espalda y luego dándose a la fuga.

Evidencia balística

En el sitio del suceso se encontraron más de 20 vainillas percutadas, lo que permite presumir el uso de un arma de fuego semiautomática o eventualmente automática, aunque aquello aún debe ser confirmado por peritajes del Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim).

Registros y huida

Hasta ahora, los videos analizados muestran a un solo atacante. La PDI se encuentra levantando más registros fílmicos para determinar si actuó solo o con apoyo de terceros, así como el medio utilizado para huir, ya que se investiga la eventual participación de una motocicleta.

Líneas investigativas

Una de las hipótesis que se maneja es la de un eventual ajuste de cuentas, aunque desde la PDI indicaron que no se descarta ninguna línea investigativa mientras avanzan las diligencias.

Quién investiga

El caso es investigado por la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, por instrucción de la Fiscalía ECO, con apoyo de peritos especializados.