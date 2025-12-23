Una de las víctimas tenía 83 años: balacera en feria libre de La Florida deja dos personas fallecidas

Dos persona murieron la tarde de este martes tras resultar heridas en medio de una balacera en una feria libre de La Florida.

De acuerdo a la información policial preliminar, el hecho ocurrió pasadas las 15.00 horas, en la intersección de avenida México con Gerónimo de Alderete.

Personal de la 61° Comisaría de Carabineros de La Florida concurrió hasta ese punto por un comunicado del nivel 133 en el que se alertó sobre la presencia de varias personas lesionadas por impactos balísticos en la feria libre del sector.

Los primeros testimonios hablan de un sujeto desconocido, que se desplazaba en una motocicleta y que habría efectuado aproximadamente diez disparos con un arma de fuego, dirigidos en contra de una locataria.

Producto de este ataque armado, tres personas resultaron lesionadas.

Dos de los heridos fueron trasladados de urgencia por particulares hasta el Hospital de La Florida, recinto en el que posteriormente se confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de las heridas.

Se trata de Orlando Mena Bravo, de 83 años, y Johanna Flores Olivares, de 46 años, ambos de nacionalidad chilena.

Una tercera persona lesionada, identificada como Neibis López Madero, de 37 años, de nacionalidad colombiana, fue atendida por personal del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), presentando lesiones por arma de fuego, sin riesgo vital.

La Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para indagar lo ocurrido.