SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Una de las víctimas tenía 83 años: balacera en feria libre de La Florida deja dos personas fallecidas

    Un motorista sería el responsable del ataque. Llegó al lugar armado y disparó contra un local.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo.

    Dos persona murieron la tarde de este martes tras resultar heridas en medio de una balacera en una feria libre de La Florida.

    De acuerdo a la información policial preliminar, el hecho ocurrió pasadas las 15.00 horas, en la intersección de avenida México con Gerónimo de Alderete.

    Personal de la 61° Comisaría de Carabineros de La Florida concurrió hasta ese punto por un comunicado del nivel 133 en el que se alertó sobre la presencia de varias personas lesionadas por impactos balísticos en la feria libre del sector.

    Los primeros testimonios hablan de un sujeto desconocido, que se desplazaba en una motocicleta y que habría efectuado aproximadamente diez disparos con un arma de fuego, dirigidos en contra de una locataria.

    Producto de este ataque armado, tres personas resultaron lesionadas.

    Dos de los heridos fueron trasladados de urgencia por particulares hasta el Hospital de La Florida, recinto en el que posteriormente se confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de las heridas.

    Se trata de Orlando Mena Bravo, de 83 años, y Johanna Flores Olivares, de 46 años, ambos de nacionalidad chilena.

    Una tercera persona lesionada, identificada como Neibis López Madero, de 37 años, de nacionalidad colombiana, fue atendida por personal del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), presentando lesiones por arma de fuego, sin riesgo vital.

    La Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para indagar lo ocurrido.

    Más sobre:PolicialLa FloridaCarabineroselincuenciaSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Banco Itaú designa al reemplazo de Kevin Cowan en su directorio

    Boric llama a “evitar retrocesos” en reformas laborales y acusa que “se las tratan de apropiar sectores de derecha”

    Ipsa extiende sus ganancias y anota nuevo máximo histórico

    Tribunal fija fecha para audiencia donde se discutirá reabrir investigación en caso Monsalve

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Subsecretario Ramos afirma que no existe una institucionalidad adecuada para la reconstrucción y plantea diálogo con regiones

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    2.
    Caso Gustavo Gatica: Johannes Kaiser llega hasta el centro de justicia para prestar su apoyo a Claudio Crespo en alegatos de clausura

    Caso Gustavo Gatica: Johannes Kaiser llega hasta el centro de justicia para prestar su apoyo a Claudio Crespo en alegatos de clausura

    3.
    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    4.
    “No queremos que piensen que somos flojos”: la denuncia por maltrato laboral que remece a la Corte de Valparaíso

    “No queremos que piensen que somos flojos”: la denuncia por maltrato laboral que remece a la Corte de Valparaíso

    5.
    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    Hasta qué hora funcionan los malls este martes 23 de diciembre

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real
    Chile

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Boric llama a “evitar retrocesos” en reformas laborales y acusa que “se las tratan de apropiar sectores de derecha”

    Una de las víctimas tenía 83 años: balacera en feria libre de La Florida deja dos personas fallecidas

    Banco Itaú designa al reemplazo de Kevin Cowan en su directorio
    Negocios

    Banco Itaú designa al reemplazo de Kevin Cowan en su directorio

    Ipsa extiende sus ganancias y anota nuevo máximo histórico

    Factor Energía presenta nuevo proyecto eólico por US$650 millones para la Región de Los Lagos

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA
    Tendencias

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad
    Cultura y entretención

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad
    Mundo

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida