Mujer muere tras caer desde un décimo piso en La Florida: se investiga posible femicidio

La mañana de este viernes una mujer de 33 años falleció tras caer desde un décimo piso de un edificio en La Florida. Según las investigaciones, podría tratarse de un femicidio o de un suicidio femicida.

“Alrededor de las 10.20 de la mañana, se efectuó un llamado a raíz de la caída de una persona de sexo femenino desde el décimo piso de este edificio, a raíz de lo cual llegó Carabineros de la Comisaría de La Florida y se mantiene en este momento aislado el sitio del suceso a la espera de la llegada de personal especializado de la PDI”, señaló el comandante de Carabineros Ignacio Toledo de la Prefectura Cordillera.

Según los antecedentes entregados por Carabineros, el día lunes habían llegado al lugar por una denuncia por violencia intrafamiliar, pero como la fallecida se había negado, la institución realizó la acusación de oficio al Tribunal de Familia.

La pareja de la mujer se encuentra en este momento en la 36ª Comisaría de La Florida en calidad de testigo.

Recién enterada de esta situación, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, durante un acto de conmemoración por el Día de la Mujer, dijo que “la violencia no descansa”.

“Mientras preparábamos e iniciábamos este acto, ocurrió un nuevo femicidio en la comuna de La Florida. Es por eso que para nosotras es tan importante este hito que celebramos hoy, que es nuestra Ley Integral contra la Violencia y por eso no nos vamos a detener. No nos vamos por quienes, para no mejorar la legislación, quieran excusarse en conceptos abstractos y no centrarse en una ley que no mejora las medidas cautelares”, agregó.

El subprefecto Gabriel Alarcón, jefe (s) de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, señaló que tras el análisis del cuerpo de la fallecida “hay antecedentes de lesiones externas de data antigua, que indicarían dar asidero a las declaraciones de la familia, en cuanto a lesiones o desmedro físico y psicológico que habría por parte de la pareja sentimental de esta mujer”.

“En ese sentido, consideramos este hecho, de acuerdo a la legislación, vigente, dentro del contexto legal del suicidio femicidio” sentenció el subprefecto.