Municipalidad de Santiago afirma que existen recursos pendientes ante inscripción de la compra de la exclínica Sierra Bella

La Municipalidad de Santiago emitió un comunicado respecto a la inscripción de la compra de la exclínica Sierra Bella que realizó el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) acatando la sentencia del 19° Juzgado Civil.

“No existe obligación de pago ni se resuelve el fondo del juicio”, apuntan desde un inicio desde el municipio, precisando que “ existen diversos recursos pendientes en la Corte de Apelaciones, y también en curso un juicio civil de nulidad, sin perjuicio de las acciones penales”.

Asimismo, apuntaron que desde el municipio tienen la "obligación de resguardar el patrimonio fiscal, evitando que la inscripción implique un perjuicio al erario municipal".

“El contrato se inscribió por orden de un fallo judicial en una gestión voluntaria no contenciosa. Es decir, la Municipalidad de Santiago no ha sido vencida en un juicio que ordene el cumplimiento del contrato ni, por lo tanto, el pago del mismo”, apuntaron.

Junto con ello, anunciaron que la Municipalidad proseguirá “sustanciando el juicio civil , que se encuentra detenido a la espera de la resolución de un recurso de casación de oficio”.

“Paralelamente, se solicitó a la Corte de Apelaciones que declare que la propiedad es objeto de un litigio, lo que persigue que la vendedora cobre el 35% del precio pactado en el contrato (2.475 millones de pesos)”, añadieron.

Asimismo, nombraron a la exalcaldesa, Irací Hassler recordando que “el 15 de mayo de 2023 la exalcaldesa revocó todos los mandatos y poderes otorgados en la escritura original, por lo que los apoderados designados no pueden actuar respecto de la compraventa”.

“El alcalde Mario Desbordes ha instruido continuar todas las acciones necesarias para resguardar los recursos municipales, reiterando que no existe ninguna sentencia que obligue al pago de la compraventa”, concluyó el comunicado.