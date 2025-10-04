Municipio de Coyhaique critica accionar del gobierno tras sistema frontal y exige que se decrete alerta amarilla

En el contexto del sistema frontal que enfrentó la Región de Aysén durante los últimos días, que ha dejado al menos unas 120 personas damnificadas, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica (DC), criticó el actuar del gobierno ante la emergencia y exigió que se decretara alerta amarilla.

“ Necesitamos que el gobierno decrete alerta amarilla para poder llegar con mayor cantidad de recursos y apoyar a estos vecinos . La verdad que el escenario es crítico, está a la vista. Tenemos material de video, fotografías de cómo está sucediendo hoy en día este problema y la verdad nos parece insólito que el gobierno, aún teniendo todas las pruebas que hemos enviado nosotros, no sean capaces de decretar esta alerta amarilla", señaló el jefe comunal.

‼️Acabamos de llegar del sector lago Monreal, acompañando a nuestros vecinos que lo están pasando mal. Me pregunto si con 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐢𝐦𝐚́𝐠𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐬𝐮𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨?… pic.twitter.com/I66pgEmQrt — Carlos Gatica Villegas (@CarlosGaticaV) October 4, 2025

Según el relato de Gatica, la afectación en la ciudad sería de al menos unas 12 viviendas afectadas por efectos del viento y las lluvias, ya sea por haber sido directamente tumbadas o por la voladura completa de los techos.

En el catastro municipal también se contabilizó la muerte de crías de ovejas, que no resistieron las nevazones. También reportan tres caminos que están cortados por el desborde de los ríos Paloma, el río Norte y además también Río Oscuro, lo que afecta a los sectores rurales de Coyhaique.

Las lluvias de las últimas jornadas resultaron particularmente violentas incluso para una zona acostumbrada a las constantes precipitaciones: llegaron a caer 72 milímetros de agua en menos de ocho horas.