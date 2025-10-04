Municipio de Coyhaique critica accionar del gobierno tras sistema frontal y exige que se decrete alerta amarilla
Las precipitaciones que afectaron a la región de Aysén durante los últimos días dejaron al menos unas 120 personas damnificadas y provocaron la muerte de ganado, además de ocasionar afectación en las rutas.
En el contexto del sistema frontal que enfrentó la Región de Aysén durante los últimos días, que ha dejado al menos unas 120 personas damnificadas, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica (DC), criticó el actuar del gobierno ante la emergencia y exigió que se decretara alerta amarilla.
“Necesitamos que el gobierno decrete alerta amarilla para poder llegar con mayor cantidad de recursos y apoyar a estos vecinos. La verdad que el escenario es crítico, está a la vista. Tenemos material de video, fotografías de cómo está sucediendo hoy en día este problema y la verdad nos parece insólito que el gobierno, aún teniendo todas las pruebas que hemos enviado nosotros, no sean capaces de decretar esta alerta amarilla", señaló el jefe comunal.
Según el relato de Gatica, la afectación en la ciudad sería de al menos unas 12 viviendas afectadas por efectos del viento y las lluvias, ya sea por haber sido directamente tumbadas o por la voladura completa de los techos.
En el catastro municipal también se contabilizó la muerte de crías de ovejas, que no resistieron las nevazones. También reportan tres caminos que están cortados por el desborde de los ríos Paloma, el río Norte y además también Río Oscuro, lo que afecta a los sectores rurales de Coyhaique.
Las lluvias de las últimas jornadas resultaron particularmente violentas incluso para una zona acostumbrada a las constantes precipitaciones: llegaron a caer 72 milímetros de agua en menos de ocho horas.
