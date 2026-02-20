SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “No podemos olvidar las tradiciones”: Steinert sostiene reunión con Asociación de Municipios Rurales para abordar seguridad

    Desde AMUR señalaron que buscan desarrollar proyectos para "lograr dar seguridad y soluciones a los problemas que vivimos".

    Por 
    Javiera Ortiz

    La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se reunió durante esta jornada con representantes de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) para seguir afianzando lazos con el mundo municipal y coordinar la agenda de seguridad en el ámbito rural.

    Los encuentros de Steinert con AMUR tuvieron tocaron varias materias, como transparentar los principales desafíos en cuanto a seguridad rural, transporte, conectividad digital y desarrollo comunal.

    “No podemos olvidar las tradiciones de nuestro país que nos sostienen. Por lo tanto, a través de la seguridad y de acciones concretas vamos a lograr que esas tradiciones sigan, continúen y y vivamos todos en paz”, apuntó Steinert.

    En tanto, el alcalde de Paine y presidente de AMUR, Rodrigo Contreras, señaló: “Nos reunimos con la futura ministra y el futuro subsecretario (de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa) para exponerle todos los proyectos que tenemos en desarrollo, los que queremos concretar durante el futuro gobierno. AMUR es una asociación que va más allá de los partidos o tendencias políticas. Nuestro objetivo es lograr dar seguridad y soluciones a los problemas que vivimos todas como comunas rurales”.

    En tanto, Figueroa calificó la reunión como provechosa. “Creo que son insumos muy importantes para poder focalizar nuestros esfuerzos, hay muchas coincidencias en cuanto al diagnóstico y muchas cosas que se pueden hacer en el corto, mediano y largo plazo con los municipios rurales”, precisó.

    Estas reuniones forman parte de una agenda de trabajo que continuará durante las próximas semanas, con el objetivo de establecer una coordinación efectiva entre el futuro ministerio de Seguridad encabezado por Steinert y distintas instituciones.

    La semana pasada la futura titular de Seguridad se reunió con la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y se espera un próximo encuentro con la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).

    Más sobre:Trinidad SteinertAsociación de Municipios RuralesAMURAMUCHACHM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo portazo a Ángela Vivanco: Corte de San Miguel declara inadmisible recurso de amparo por prisión preventiva

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    En cita con embajador Judd, gobierno presenta nota de protesta a Estados Unidos por sanción a Muñoz y otros dos funcionarios

    “Hay que actualizar la normativa”: Chile Transporte advierte falencias de seguridad y fiscalización tras explosión de camión en Renca

    Tras 17 horas de labores: autopista donde fue explosión de camión recupera parcialmente el tránsito

    Ministro Muñoz confirma que es uno de los tres funcionarios afectados por sanción de Trump contra Chile

    Lo más leído

    1.
    De cinco días a dos semanas: el intrincado proceso de identificación de las víctimas tras la explosión en Renca

    De cinco días a dos semanas: el intrincado proceso de identificación de las víctimas tras la explosión en Renca

    2.
    La denuncia que pesa contra el renunciado fiscal Eduardo Ríos y que agita aún más el caso ProCultura

    La denuncia que pesa contra el renunciado fiscal Eduardo Ríos y que agita aún más el caso ProCultura

    3.
    Tarifa del transporte público sufre alza de $25: es el sexto incremento en los últimos 4 años

    Tarifa del transporte público sufre alza de $25: es el sexto incremento en los últimos 4 años

    4.
    “El nivel de desconocimiento”: alcalde de Penco desmiente acusaciones de ministra Orellana sobre lentitud en entrega de ayudas

    “El nivel de desconocimiento”: alcalde de Penco desmiente acusaciones de ministra Orellana sobre lentitud en entrega de ayudas

    5.
    “La gente venía desnuda y otros en llamas pidiendo ayuda”: los escalofriantes testimonios tras la explosión en Renca

    “La gente venía desnuda y otros en llamas pidiendo ayuda”: los escalofriantes testimonios tras la explosión en Renca

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “No podemos olvidar las tradiciones”: Steinert sostiene reunión con Asociación de Municipios Rurales para abordar seguridad
    Chile

    “No podemos olvidar las tradiciones”: Steinert sostiene reunión con Asociación de Municipios Rurales para abordar seguridad

    Nuevo portazo a Ángela Vivanco: Corte de San Miguel declara inadmisible recurso de amparo por prisión preventiva

    En cita con embajador Judd, gobierno presenta nota de protesta a Estados Unidos por sanción a Muñoz y otros dos funcionarios

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS
    Negocios

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Donald Trump anuncia nuevos aranceles tras derrota en la Corte Suprema de Estados Unidos

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres
    Tendencias

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Elche de Lucas Cepeda pierde ante Athletic de Bilbao y queda a un punto del descenso en LaLiga
    El Deportivo

    Elche de Lucas Cepeda pierde ante Athletic de Bilbao y queda a un punto del descenso en LaLiga

    Fernando Ortiz mueve la pizarra en Colo Colo para enfrentar a O’Higgins en Rancagua

    ¿Jugará con suplentes? DT de O’Higgins aborda el duelo frente a Colo Colo por la Liga de Primera

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin
    Cultura y entretención

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin

    La mejor canción de amor “jamás escrita” según Noel Gallagher

    Sin Bandera inicia nueva etapa con Escenas su séptimo álbum de estudio

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein
    Mundo

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder