“No podemos olvidar las tradiciones”: Steinert sostiene reunión con Asociación de Municipios Rurales para abordar seguridad

La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se reunió durante esta jornada con representantes de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) para seguir afianzando lazos con el mundo municipal y coordinar la agenda de seguridad en el ámbito rural.

Los encuentros de Steinert con AMUR tuvieron tocaron varias materias, como transparentar los principales desafíos en cuanto a seguridad rural, transporte, conectividad digital y desarrollo comunal.

“No podemos olvidar las tradiciones de nuestro país que nos sostienen. Por lo tanto, a través de la seguridad y de acciones concretas vamos a lograr que esas tradiciones sigan, continúen y y vivamos todos en paz” , apuntó Steinert.

En tanto, el alcalde de Paine y presidente de AMUR, Rodrigo Contreras, señaló: “Nos reunimos con la futura ministra y el futuro subsecretario (de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa) para exponerle todos los proyectos que tenemos en desarrollo, los que queremos concretar durante el futuro gobierno. AMUR es una asociación que va más allá de los partidos o tendencias políticas. Nuestro objetivo es lograr dar seguridad y soluciones a los problemas que vivimos todas como comunas rurales ”.

En tanto, Figueroa calificó la reunión como provechosa. “Creo que son insumos muy importantes para poder focalizar nuestros esfuerzos, hay muchas coincidencias en cuanto al diagnóstico y muchas cosas que se pueden hacer en el corto, mediano y largo plazo con los municipios rurales”, precisó.

Estas reuniones forman parte de una agenda de trabajo que continuará durante las próximas semanas, con el objetivo de establecer una coordinación efectiva entre el futuro ministerio de Seguridad encabezado por Steinert y distintas instituciones.