“No se trata de un problema político, es una crisis humanitaria”: gobernador de La Araucanía encabeza “Cumbre por la paz”

La mañana de este miércoles se desarrolló en Temuco la denominada “Cumbre por la paz”, encuentro convocado por el gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, al asistieron 28 de los 32 alcaldes de la región, consejeros regionales, el exministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno y el delegado presidencial Raúl Allard.

Se trata de la segunda oportunidad que se realiza esta cumbre -la primera fue el 28 de febrero, en Renaico- con el objetivo de iniciar la elaboración de una propuesta de trabajo que consolide soluciones definitivas y duraderas en materia de crisis de seguridad democrática, bienestar social y económico, y la construcción de una paz duradera que terminen con los hechos de violencia que se registran en el sector.

A diferencia del primer encuentro, esta jornada se efectúo luego de que el 26 de marzo finalizara el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las provincias del Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía. La decisión de terminar con la medida fue reafirmada por la ministra del Interior, Izkia Siches, tras su fallida visita a Temucuicui, donde desconocidos dispararon al aire, talaron árboles y cortaron el camino.

En el discurso de apertura, Rivas comenzó solicitando un minuto de silencio “por el más de medio centenar de personas fallecidas producto de este conflicto”, y luego apuntó que “los problemas que vivimos en La Araucanía no se resolverán solos ni podemos seguir esperando que vengan otros a resolverlos. La descentralización hoy nos da una oportunidad única de llevar nosotros las soluciones al nivel central”.

En ese sentido afirmó que “hemos demostrado que incluso en un momento de gran tensión política que vive nuestro país, en La Araucanía podemos trabajar unidos”, al mismo tiempo reiteró que no se trata de un “problema político, es una crisis humanitaria (...) hay que reconocer la realidad, una crisis donde una parte de nuestra sociedad siente que sus demandas no han sido atendidas ni escuchadas por el Estado. No es solo un conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas”.

Continúo su alocución enfatizando en el uso de violencia y el terrorismo, indicando que “quienes infunden el terror no lo hacen en honor y respeto de la cosmovisión mapuche, tienen otros intereses y usan esta demanda para justificar sus atrocidades”. También hizo un llamado a cambiar los paradigmas.

“Si no solucionamos esta crisis corremos el riesgo de perderlo todo, no habrá más democracia y puede no haber más futuro. La emergencia está sobre nuestros hombros”, le dijo directamente a los alcaldes y consejeros regionales. “Esta jornada debe ser el inicio de un gran movimiento por la esperanza, por el futuro, por la paz y la reconciliación”, concluyó.

Por su parte, el exministro de Desarrollo Social expresó que “aquí la única manera de salir adelante es trabajar unidos, no hay aquí algo de oposición o de gobierno, de izquierda o de derecha, aquí tenemos un problema y casi podríamos llamar más bien un drama humano enorme que tenemos que detener”.

Al término del encuentro el gobernador detalló que dentro de las conclusiones “hay temas de inversión, temas de competitividad, de seguridad, política indígena en las cuales los alcaldes se expresaron. Tenemos que consensuar un documento y éste se lo tenemos que entregar al Presidente de la República. Lo peor que puede pasar es que nos sigamos inmovilizando”. También hubo un gesto final que consistió en la firma de los alcaldes, pero el delegado no puso su rúbrica. “Lamento que no haya realizado la firma, pero bueno, es parte de la democracia y creo que también es importante respetar los espacios. Agradezco que haya estado el delegado que es el representante del gobierno”, comentó.

Presidente Boric declina invitación a la cumbre

El 24 de marzo Rivas envió una carta abierta al Presidente de la República, Gabriel Boric, donde le manifestaba su preocupación ante los hechos de violencia en la zona y lo invitaba a participar del encuentro.

Sin embargo, este martes el Mandatario abordó la decisión de no participar de la instancia. “Jamás voy a evadir los problemas difíciles y cuando vaya a La Araucanía vamos a ir con propuestas de soluciones”, indicó.

Agregó que “hemos estado permanentemente dialogando. A la cumbre donde van a participar los 32 alcaldes, va a asistir nuestro delegado presidencial que es justamente quien nos representa en la zona, pero yo voy a estar en contacto permanente con Luciano, que es el gobernador, de quien tengo la mejor opinión y espero que esto contribuya al proceso de recomposición de confianzas en La Araucanía”.

El exministro Moreno fue consultado por la ausencia del Presidente. “Tiene muchas obligaciones y estoy seguro de que debe estar muy interesado en conocer los resultados de una cosa tan amplia con todos los alcaldes de la región, el gobernador, los core, que son los que mejor conocen los problemas que aquí existen y que también pueden ser las mejores ayudas para ir esbozando las salidas posibles”, señaló.

En tanto, el gobernador Rivas manifestó que “nos hubiese gustado que el Presidente de la República hubiese estado acá, no pudo ser así pero no por eso nosotros no vamos a seguir trabajando y le vamos a ir a entregar, de todas formas, la propuesta (...), hoy día lo que más vale es que podamos tener a la mayoría de los alcaldes presentes y la voluntad de todos, porque este es un trabajo que hacemos desde la transversalidad, acá no importan los colores políticos”.

Delegado presidencial: “Faltan actores del mundo social y del mundo mapuche”

El delegado Allard, junto con valorar el encuentro, hizo hincapié en que “faltan actores del mundo social, del mundo mapuche y eso también lo hemos manifestado. Ahora lo importante es participar, escucharnos y concordar posiciones”.

“Nosotros consideramos que en la Región de la Araucanía existe una herida abierta con el pueblo mapuche. Aquí no hay soluciones simples (...), tiene múltiples dimensiones y como delegado regional estamos empeñados en otorgar las máximas garantías de seguridad y orden público“, mencionó.

En materia de propuestas, la autoridad precisó que éstas se enmarcan en “tierra y territorio, justicia a víctimas mapuche y no mapuche; desarrollo sostenible y depredación del medio ambiente, discriminación y pobreza, y derechos de la mujer”.

Consejo de Todas las Tierras: “Es una cumbre tramposa”

Pese a no estar invitado, el encargado de las relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcaman, llegó hasta el lugar y definió la instancia como “una cumbre aparentemente tramposa para La Araucanía, para el pueblo mapuche”.

“Solamente lamentar que los alcaldes de apellido mapuche estén siendo la ficha hoy día del sector empresarial de La Araucanía, y al mismo tiempo de los partidos políticos de derecha que han practicado el negacionismo. Los alcaldes mapuches están siendo cómplices del negacionismo en La Araucanía y es una situación lamentable”, acusó.