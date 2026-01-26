SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio del imputado por incendio en el Biobío tras rechazarse su prisión preventiva

    La defensa sostuvo que no existió una conducta negligente imputable al cuidador del fundo y que se intentó responsabilizar al trabajador más vulnerable por una tragedia que, a su juicio, tiene múltiples factores aún en investigación.

    Por 
    Roberto Martínez
    Juan Pablo Andrews
     
    Paz Rubio
    Captura de pantalla

    Con visible afectación y reiterando que “no tenía ni idea que la estufa estaba mala”, Claudio Luna, cuidador de un fundo en la Región del Biobío, entregó su testimonio tras la audiencia en la que el respectivo Juzgado de Garantía rechazó decretar prisión preventiva en su contra, pese a estar imputado por incendio culposo, 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones graves, en una de las tragedias forestales más graves registradas en la zona centro sur del país.

    El caso se remonta a la tarde del sábado 17 de enero, cuando a las 15.10 horas se originó un siniestro en el sector rural de Buen Retiro, en Concepción, el cual, de acuerdo con el Ministerio Público, se habría iniciado al interior de una vivienda utilizada por Luna y que, impulsado por el viento, terminó propagándose hasta el sector de Trinitarias, dejando hasta ahora 20 personas fallecidas.

    “Era el único medio que teníamos para cocinar”

    En su relato, Luna sostuvo que había llegado al predio apenas cuatro días antes del incendio, sin contrato formal, sin instrucciones previas y sin implementos básicos de seguridad. Explicó que utilizó una estufa a leña para preparar alimentos, sin saber que presentaba fallas estructurales.

    Yo me vine a trabajar con todo el corazón por mi hijo, que está enfermo, y no tenía ni idea de que la estufa estaba mala”, afirmó.

    Agregó que nadie le advirtió de los riesgos y que la estufa era “el único medio que teníamos para cocinar”.

    El imputado relató que el día del incendio se encontraba solo cocinando, mientras su pareja trabajaba en un evento familiar de los dueños del predio.

    Escuché un ruido raro y cuando me di cuenta el incendio ya había empezado. Partí corriendo a avisarles a los jefes”, aseguró, señalando además que ayudó a combatir las llamas, incluso utilizando agua de una piscina ante la ausencia de otros medios.

    LIRQUEN TEMA SABADO

    La imputación del Ministerio Público

    La Fiscalía Regional del Biobío sostiene que el incendio se originó por un actuar imprudente de Luna, al usar una cocina cuyo tubo evacuaba directamente hacia vegetación, sin atrapachispas ni gorro de cañón, y sin adoptar medidas de seguridad.

    Según los informes de la PDI y Conaf, el viento habría facilitado la propagación del fuego hasta zonas altamente pobladas.

    Con estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, argumentando la gravedad de los delitos y una supuesta intención de fuga, versión que fue controvertida por la defensa.

    “Se está cortando el hilo por lo más delgado”

    Por su parte, el defensor regional Osvaldo Pizarro valoró la resolución del tribunal y cuestionó con dureza la tesis de la Fiscalía.

    El tribunal estimó que la prisión preventiva resultaba desproporcionada, considerando que el señor Luna no tiene antecedentes penales, que no hubo una conducta de riesgo y que su actuar fue precisamente intentar evitar la propagación del incendio”, sostuvo.

    También enfatizó que su defendido no conocía el lugar ni los riesgos, ya que llevaba menos de cuatro días trabajando y no recibió instrucción alguna del cuidador anterior, quien había desempeñado ese rol por más de 30 años.

    Lo que se están haciendo es cortar el hilo por lo más delgado, o en este caso la persona más pobre, que era este sujeto, este trabajador, el señor Luna, que llevaba menos de cuatro días trabajando en ese lugar sin que se le otorgaran los implementos”, afirmó.

    La defensa también puso en duda la existencia de una conducta negligente imputable objetivamente a Luna y destacó que la vivienda y sus instalaciones eran de propiedad de los dueños del fundo, por lo que era razonable que el trabajador confiara en que se encontraban en condiciones seguras.

    Dudas investigativas y nuevas líneas de análisis

    Durante la audiencia, el tribunal acogió varios de los cuestionamientos planteados por la defensa, incluyendo la falta de acreditación de una fuga, desacreditada mediante un video exhibido por los abogados, y la incertidumbre sobre la trazabilidad exacta de las pavesas que habrían provocado el incendio de Trinitarias.

    El defensor Pizarro adelantó que, durante los seis meses de investigación fijados, se deberán explorar líneas investigativas alternativas, como la influencia de otros focos simultáneos, incluido un tercer incendio proveniente desde Hualqui, y el análisis técnico de los vectores de dirección del fuego.

    Las exigencias que se le hacían al señor Luna para estimar que su conducta era negligente no son tales”, recalcó, subrayando que su representado no contaba con implementos de seguridad ni conocimientos técnicos para prever una emergencia de esa magnitud.

    Pese a dar por establecido que el incendio de Trinitarias se originó por pavesas provenientes del siniestro Buen Retiro, el juez Carlos Aguayo descartó la prisión preventiva, considerando que la conducta imputada fue culposa y no dolosa, y que, en el peor escenario, Luna enfrentaría una eventual condena de presidio menor en su grado máximo, dada su irreprochable conducta anterior.

    Finalmente, el imputado quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

    Más sobre:Incendios forestalesRegión del BiobíoClaudio LunaBuen RetiroTrinitariasFormalización

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    Se registran cerca de 3.500 fichas FIBE en beneficio de las familias afectadas por incendios forestales

    Lo más leído

    1.
    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    2.
    La declaración completa de Silber: revela estrategia de Vivanco para destruir chats de Hermosilla y plan para denunciar a supremos

    La declaración completa de Silber: revela estrategia de Vivanco para destruir chats de Hermosilla y plan para denunciar a supremos

    3.
    Asociaciones de gendarmes advierten fuga de funcionarios tras avance de reforma a Gendarmería

    Asociaciones de gendarmes advierten fuga de funcionarios tras avance de reforma a Gendarmería

    4.
    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    5.
    Exasistente de Vivanco relata ante Fiscalía pago de cuentas en efectivo y traslado de archivos de exministra a bodegas de Yáber

    Exasistente de Vivanco relata ante Fiscalía pago de cuentas en efectivo y traslado de archivos de exministra a bodegas de Yáber

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras rechazarse su prisión preventiva
    Chile

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras rechazarse su prisión preventiva

    Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago
    Negocios

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago

    Bci creará nueva holding y separará el banco en EEUU de su operación en Chile

    Directorio de SalmonChile elige a exdiputado Patricio Melero como nuevo presidente del gremio

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029
    El Deportivo

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

    El doble sueño de Franco Mastantuono en el Real Madrid y la selección argentina

    “Velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias”: la elogiosa bienvenida del Elche a Lucas Cepeda

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno
    Cultura y entretención

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán
    Mundo

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota

    El “Tour de la Gratitud”: la gira de Milei por las provincias argentinas que marca el inicio de su campaña para 2027

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur