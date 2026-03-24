“No tiene nada que ver”: Sedini descarta que retiro de apoyo a Bachelet busque desviar foco de alza de combustibles

La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, abordó esta jornada la decisión del gobierno de retirar el patrocinio de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas.

Según se dio a conocer esta jornada, el Presidente José Antonio Kast no anticipó su decisión a Brasil y México, los otros países que respaldan a la exmandataria.

Consultada al respecto, la ministra vocera expresó que en este caso, la mejor posición para Chile y para la candidata “era retirar el apoyo”.

“Esto f ue una decisión diplomática que tomó el gobierno observando la situación de múltiples candidaturas, falta de condiciones para generar acuerdos", afirmó.

Consultada por otra parte sobre por qué el Mandatario dio a conocer esto hoy, en medio de la crisis por el ajuste al Mepco, y por lo que desde la oposición han acusado un intento de “desviar la atención”, y de “enmascarar” el alza de los combustibles, la ministra vocera descartó este hecho, apuntando que el retirar el apoyo a Bachelet “no tiene nada que ver con los otros anuncios“.

“Como bien lo dijo el Presidente, se anuncia los próximos días. Se juntó el viernes con la expresidenta Bachelet y el martes pasa a ser dentro de los próximos días del viernes, así que está dentro del plazo razonable que planteó el Presidente de la República”, sostuvo.

Asimismo, y consultada sobre las razones diplomáticas para esta decisión, la vocera indicó que será el Ministro de Relaciones Exteriores, quien entregará mayores detalles sobre este tema durante la tarde cuando se reúna con la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Por otra parte, y consultada sobre si el gobierno apoyaría a otro candidato en caso que Bachelet baje su candidatura, Sedini expresó que si eso ocurre, deberán analizarlo.

“Cuando ocurra esa situación, tomaremos la decisión correspondiente, pero por ahora el compromiso es que si la Presidenta Bachelet no retira su candidatura, no apoyaremos otro candidato”, sostuvo.