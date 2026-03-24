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    Política

    Kast responde a críticas por alza de combustibles y llama al Congreso a respaldar proyectos del gobierno

    “Hoy día quienes están criticando, no tuvieron la responsabilidad necesaria para cuidar las arcas fiscales", lanzó el Mandatario a propósito de los reproches políticos por el incremento de tarifas de combustibles.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Pasadas las 09.00 de la mañana de este martes, el Presidente José Antonio Kast, aterrizó en Puerto Montt, Los Lagos, en el marco de su primera visita a la macrozona sur.

    A su arribo, se refirió al histórico alza de combustibles anunciado ayer por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Y es que, el aumento de tarifas -que se hará efectivo este jueves- desencadenó una serie de críticas del mundo político y gremial.

    Al respecto, el Presidente sostuvo: “Son medidas duras y lo entendemos, pero también queremos ir ayudando a las familias más vulnerables, a las personas de clase media, viendo cómo este impacto en el alza de las bencinas se puede mitigar”.

    “De pronto hemos visto la manera de paliar esta situación, pero lo que no podemos hacer es engañar a las personas. No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos, para después, en corto tiempo más, tener que pagar las consecuencias en temas sociales, en temas de ayuda a las familias más necesitadas”, continuó.

    Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

    Sobre los reparos contra el gobierno, señaló: “Lamentablemente, hoy día vivimos una crisis mundial que nadie esperaba, nadie buscaba, nosotros esperábamos que vuelva la paz, pero la situación mundial es distinta a la que le tocó vivir a gobiernos anteriores”.

    “Hoy día quienes están criticando, no tuvieron la responsabilidad necesaria para cuidar las arcas fiscales. Cuando a ellos les tocó enfrentar una situación compleja, como otra guerra acotada entre Rusia y Ucrania, el gobierno anterior sí les había dejado fondos de reserva”, reforzó.

    En esa línea, añadió: “Nosotros no hemos encontrado con arcas vacías, por lo tanto, entiendo esto como una crítica política, pero los llamaría a la responsabilidad, a la seriedad, y así como está generándose esta alza de los precios de los combustibles, por un motivo que no depende de nosotros, les pedimos su colaboración activa en tramitar rápidamente en estos días aquellos proyectos de ley que necesitan su apoyo, que critiquen políticamente lo que estimen conveniente, pero que se la jueguen por la gente y que en estos dos días que van a sesionar en el Parlamento, ojalá puedan analizar bien los proyectos y nos den el apoyo”.

    Eventuales manifestaciones

    Con todo, el Mandatario informó que le ha solicitado a todas las autoridades locales y regionales que “tomen las medidas necesarias para que esto fluya normalmente”.

    En ese sentido, y considerando posibles manifestaciones ciudadanas, Kast dijo: “Es entendible que cada uno quiere llenar el tanque de su vehículo, pero también les tenemos que pedir solidaridad con el transporte a los lugares de trabajo. Cuiden y respeten el transporte público”.

    “Cualquier daño que se realice a un bus en estos días, cualquier aglomeración provocada por disturbios en las entradas de los metros, perjudica a todos los chilenos, va a ser un llamado a la responsabilidad”, expresó.

    “Nosotros compartimos que pueden haber manifestaciones, pero tienen que ser manifestaciones pacíficas, que no dañen a otros ciudadanos que sí necesitan el transporte público para movilizarse”, cerró el Mandatario.

    Más sobre:José Antonio KastAlzaCombustibles

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