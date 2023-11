Oficialismo se cuadra con La Moneda y desecha idea de ampliar estado de excepción por crisis de seguridad

"El crimen organizado necesita medidas permanentes y no excepcionales, como la formación de los fiscales, el reforzamiento y reforma a las policías, por qué no hablar de cárceles. Esos son los temas permanentes y no es con medidas excepcionales, que además son inviables y materialmente imposibles, que se resuelve los temas de seguridad", remarcó el senador y presidente del PPD; Jaime Quintana.