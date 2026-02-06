SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Oficina de Relaciones Internacionales: la apuesta de Mario Desbordes para la Municipalidad de Santiago

    El jefe comunal busca abrir un espacio a cargo del exembajador Germán Becker (RN) con el que busca posicionar a la comuna más allá de las fronteras chilenas, lo que incluye agenda con líderes del extranjero, visitas a otros países y convenios, de la que la nueva figura se haría cargo.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Mario Desbordes y el alcalde de San Salvador, Mario Duarte.

    Hace varios días que el exembajador de Chile en Panamá y exdiputado, Germán Becker (RN), se encuentra trabajando en la Municipalidad de Santiago en una nueva apuesta del alcalde Mario Desbordes (RN): la Oficina de Relaciones Internacionales.

    Se trata de una iniciativa que el jefe comunal impulsa desde el año pasado apostando a posicionar a Santiago en un rol relevante a nivel internacional, el que históricamente ha sostenido en su condición de capital de Chile, una de las más relevantes de Latinoamérica.

    Han sido varios los hitos que llevaron a Desbordes a pensar en abrir la oficina. En primer lugar, el edil tenía la percepción de que en la gestión anterior -a cargo de Irací Hassler (PC)- y en los últimos años se había debilitado el posicionamiento internacional de la comuna. La idea es buscar replicar lo que ocurre en otras ciudades, donde existen oficinas de este tipo para proyectar la capital al mundo.

    De hecho en el municipio recuerdan que en Buenos Aires, Argentina, tiene una subsecretaría de relaciones internacionales a cargo del diseño e implementación de la estrategia de proyección y posicionamiento de la ciudad. Además, cuenta con dos direcciones que trabajan en cooperación internacional y multilateralismo.

    Pero adicional a ello hay varios hitos internacionales que también llevaron a crear esta oficina, entre ellos cuatro viajes al extranjero de Desbordes y diálogos con varias autoridades del exterior.

    Por ejemplo, desde el municipio se menciona que el alcalde ha recibido visitas protocolares de embajadores de China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Japón, Israel y Palestina, entre otros.

    A eso se suman otros hitos relevantes con autoridades extranjeras como la condecoración al expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, con la Medalla Ciudad de Santiago, o colaboraciones con otras ciudades foráneas, como un viaje a Buenos Aires para ver temas de seguridad, otro a Lima para recoger experiencias que se pudieran usar para combatir a los ambulantes en Meiggs, o también una visita a Santiago del alcalde de San Salvador, Mario Durán, para conocer de su experiencia en el combate contra las pandillas de ese país. Otros hitos han involucrado dialogar con gobiernos locales chinos, a propósito de la presencia de extranjeros de ese país en la comuna.

    Mario Desbordes y el alcalde de San Salvador, Mario Duarte.

    Desbordes también ha viajado -para ver temas de inversión- a países como Panamá para el Foro Internacional de América Latina y el Caribe, y Paraguay en julio pasado por temas de seguridad. Hay también convenios internacionales, como la colaboración entre el Teatro Municipal de Santiago y la Ópera de París.

    Y así, teniendo presente todos esos ejemplos de actividades con personeros o instituciones extranjeras es que aparece la Oficina de Relaciones Internacionales para hacerse cargo de ello centralizadamente.

    “Santiago es la capital de Chile, posee una importancia política, cultural y turística de primer nivel. Tenemos un deber que cumplir respecto a la imagen país que proyectamos, pero además, tenemos una importante población extranjera con quienes tenemos que trabajar para resolver los desafíos que la comuna tiene“, dice Desbordes a La Tercera.

    La Municipalidad de Santiago. Foto: Andres Perez Andres Perez

    De hecho, de cara al futuro también se tiene en consideración que Santiago organice el encuentro Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) sobre seguridad, y la recepción de algunas visitas de Estado en el contexto del cambio de mando que tendrá lugar el 11 de marzo cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. Por ejemplo, el municipio capitalino busca recibir a la líder del gobierno de Italia, Giorgia Meloni, y se ha dispuesto al Palacio Cousiño para que Kast pueda sostener una bilateral con la autoridad italiana cuando llegue.

    Con ese fin el trabajo de Becker -que suena para eventualmente ser nombrado embajador del gobierno de Kast- ha consistido en recopilar información sobre convenios, iniciativas y posibles tratados.

    Desbordes añade que “hoy la cooperación internacional es fundamental para sumar esfuerzos y traer soluciones a problemas que muchas veces tienen componentes internacionales o bien ya han sido implementadas exitosamente en otros lugares. El deterioro de la comuna y del casco histórico durante el periodo anterior, sumado a la falta de voluntad de conversar de la administración Hassler, produjo un aislamiento de la comuna y un deterioro de la imagen país que estamos trabajando para revertir".

