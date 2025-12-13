Operación Diesel: Detienen a banda dedicada al robo de combustible en Renaico

Entre este viernes y sábado, la Brigada Investigadora de Robos de la Polícia de Investigaciones de Angol detuvo a cinco personas por el robo de combustible en predios agrícolas de la comuna de Renaico.

La investigación habría comenzado luego de una denuncia por parte de la Sociedad Agrícola Valle Verde. Desde el año pasado a la fecha el grupo delictual logró sustraer 20 mil litros de petróleo, avaluados en 25 millones de pesos , según cálculos de la PDI.

Como detalló la policía, el trabajo investigativo fue desarrollado en forma conjunta y coordinada junto con la Fiscalía Local de Angol, y se demostró que durante el invierno de 2024 los sujetos robaban el combustible desde huertos de cerezas de exportación de la comuna de Renaico para comercializarlo.

De acuerdo con el subprefecto Cristian Guedda Morales, jefe de la unidad de Brigada Investigadora de Robos de Angol, esta operación “permitió neutralizar una organización delictual que generaba un impacto económico relevante en el sector agrícola de la provincia de Malleco (...) y reafirma nuestro compromiso con la seguridad rural y la protección de las actividades productivas estratégicas de la zona”.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Angol para su respectiva audiencia de control.