VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Operación Diesel: Detienen a banda dedicada al robo de combustible en Renaico

    La banda operaba desde 2024 y hasta la fecha habían logrado sustraer 20 mil litros de petróleo.

    Por 
    Antonella Cicarelli

    Entre este viernes y sábado, la Brigada Investigadora de Robos de la Polícia de Investigaciones de Angol detuvo a cinco personas por el robo de combustible en predios agrícolas de la comuna de Renaico.

    La investigación habría comenzado luego de una denuncia por parte de la Sociedad Agrícola Valle Verde. Desde el año pasado a la fecha el grupo delictual logró sustraer 20 mil litros de petróleo, avaluados en 25 millones de pesos, según cálculos de la PDI.

    Como detalló la policía, el trabajo investigativo fue desarrollado en forma conjunta y coordinada junto con la Fiscalía Local de Angol, y se demostró que durante el invierno de 2024 los sujetos robaban el combustible desde huertos de cerezas de exportación de la comuna de Renaico para comercializarlo.

    De acuerdo con el subprefecto Cristian Guedda Morales, jefe de la unidad de Brigada Investigadora de Robos de Angol, esta operación “permitió neutralizar una organización delictual que generaba un impacto económico relevante en el sector agrícola de la provincia de Malleco (...) y reafirma nuestro compromiso con la seguridad rural y la protección de las actividades productivas estratégicas de la zona”.

    Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Angol para su respectiva audiencia de control.

    Lee también:

    Más sobre:AngolPDIBrigada Investigadora de RobosRenaicoJuzgado de Garantía de AngolMinisterio Público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Formalizan al core de Los Ríos Mario Schmeisser tras ser detenido luego de chocar en estado de ebriedad

    Incautan decenas de restos arqueológicos en vivienda de Paihuano: corresponderían a culturas Chinchorro, Changa o Diaguita

    Ley de Seguridad Municipal: Leitao proyecta que reglamento debería estar listo dentro de seis meses

    Con 35 nuevas cámaras corporales para inspectores municipales: La Reina lanza plan preventivo para Navidad y verano 2026

    Desarrollan diligencias en sector de Punta Angamos, en Mejillones, para dar con paradero de turista turco desaparecido

    PDI incauta 205 máquinas de juego y detiene a cuatro ciudadanos chinos en Lautaro

    Lo más leído

    1.
    Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: “Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: “Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    2.
    Fiscal Chong en juicio contra Crespo: “El uso legítimo de la fuerza es el gran ausente en la conducta del acusado”

    Fiscal Chong en juicio contra Crespo: “El uso legítimo de la fuerza es el gran ausente en la conducta del acusado”

    3.
    Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal

    Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal

    4.
    Peñalolén: el golpe del Socialismo Democrático al Presupuesto 2026 del alcalde Concha (FA) tras auditoría a Leitao

    Peñalolén: el golpe del Socialismo Democrático al Presupuesto 2026 del alcalde Concha (FA) tras auditoría a Leitao

    5.
    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno

    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    Formalizan al core de Los Ríos Mario Schmeisser tras ser detenido luego de chocar en estado de ebriedad
    Chile

    Formalizan al core de Los Ríos Mario Schmeisser tras ser detenido luego de chocar en estado de ebriedad

    Incautan decenas de restos arqueológicos en vivienda de Paihuano: corresponderían a culturas Chinchorro, Changa o Diaguita

    Ley de Seguridad Municipal: Leitao proyecta que reglamento debería estar listo dentro de seis meses

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025
    Negocios

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025

    El Grupo K, dueño de tiendas MK, espera un repunte inmobiliario a partir de 2026

    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
    Tendencias

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    El dardo de un exgoleador de Colo Colo contra Blanco y Negro tras el deslucido centenario
    El Deportivo

    El dardo de un exgoleador de Colo Colo contra Blanco y Negro tras el deslucido centenario

    Una semana después del sorteo: la FIFA publica los cinco partidos con mayor demanda para el Mundial 2026

    Caos y disturbios: la visita de Lionel Messi a la India termina con incidentes tras invasión y destrucción del estadio

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction
    Cultura y entretención

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Daniel Saldaña París: “La izquierda de los 70 y la masculinidad sólo ornamentalmente difería de la derecha”

    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno
    Mundo

    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno

    Enviado de EE.UU. se reunirá en Berlín con Zelenski y líderes europeos por plan de paz

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas