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    “Operativa, pero con intermitencias”: plataforma para bono a taxistas por alza de combustibles complica las postulaciones

    El sitio habilitado para que los conductores opten a las ayudas anunciadas por el Ejecutivo no ha logrado funcionar con normalidad, lo que ha provocado que muchos usuarios no hayan podido completar el trámite.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Imagen referencial.

    El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones presentó recientemente nuevas medidas del plan Chile Sale Adelante, el que implica una serie de acciones para apoyar a los transportistas del país, como el beneficio económico de $ 100 mil al mes a pagarse entre abril y septiembre de este año por los cambios al Mepco, que implicaron un alza en el precio de los combustibles.

    Sin embargo, no todo ha salido de acuerdo a lo esperado, ya que durante los primeros días de implementación han surgido algunos inconvenientes al momento de ingresar y registrarse en la plataforma.

    De esto, de hecho, da cuenta la propia página establecida por el ministerio: La plataforma de postulación al bono se encuentra operativa, pero con intermitencias. Nos encontramos trabajando para corregir los problemas. Le sugerimos ingresar nuevamente en unos minutos para postular. Las intermitencias no afectarán el pago de los beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos, las postulaciones recibidas hasta el día 24 de abril se pagarán dentro del mes, las postulaciones recibidas después de esta fecha se pagarán en el mes de mayo”.

    Las complicaciones para gremios, asociaciones y confederaciones del rubro han sido latentes.

    $ 100 mil por vehículo: Ministro De Grange adelanta cómo se entregará el beneficio a los taxistas por alza de combustibles MH

    Eduardo Castillo, presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile (Conttramen), señala que en un principio “detectamos que la plataforma aún presenta intermitencias, sin certeza respecto de su pronta solución, lo que está afectando directamente al sector. Frente a esta situación, como confederación, continuaremos monitoreando, visibilizando y denunciando estos hechos hasta su completa normalización y el efectivo cumplimiento de los compromisos anunciados”.

    La cifra de solicitudes efectivas, dice, ronda el 50%, “pero se mantiene la falta de certeza en que el trámite está bien o mal hecho. Y en un número importante de casos la imposibilidad de hacer la gestión”, explica, sumando que “no existe un canal expedito para solucionar los inconvenientes, o alguien que oriente adecuadamente a la gente”.

    A la Conttramen se suma la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (Conatacoch), quienes, a través de su presidente, Héctor Sandoval, establecen que aunque valoran que el gobierno haya escuchado sus planteamientos y anunciara una ayuda para enfrentar la fuerte alza de los combustibles, “especialmente del petróleo, que ha impactado con mayor fuerza a nuestro sector, considerando que muchos de nuestros vehículos utilizan este tipo de combustible”.

    “Sin embargo, en la etapa de implementación existe una profunda preocupación. A solo días del cierre del primer proceso de postulación, el ministerio aún no cuenta con una plataforma adecuada que permita a nuestros colegas completar correctamente el trámite”, añade. De hecho, dice que aunque se ha informado que existirían 117 mil postulaciones, esa cifra correspondería a personas que han ingresado al sistema, no a quienes han logrado finalizar el proceso. “En la práctica, el número efectivo es considerablemente menor, muy cercano a cero”.

    Sandoval revela que se reunirán con el ministro Louis de Grange este martes, donde plantearán la necesidad de ampliar los plazos y garantizar “un acceso real al beneficio. No puede ser que trabajadores queden excluidos por fallas en la plataforma del propio Estado”.

    Castillo es claro. El objetivo en concreto es “reclamar sobre la plataforma y tratar de avanzar sobre los temas sector”.

    Misma postura de la Asociación Gremial de Taxis de Chile, que señala que “todavía no se puede meter en la página del Ministerio de Transportes, ya que está caída″. “Esto último atrasa más a los colectiveros”, añaden desde la asociación.

    Louis de Grange, Ministro de Transportes. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Desde el Ministerio de Transportes señalan que dado el gran volumen de solicitudes para acceder a los bonos y subsidios, la plataforma presentó algunas intermitencias en un principio. Pero aclaran. “Hasta el minuto son 55 mil inscripciones, algunos de ellos tienen que ser validados todavía, pero están ingresados al sistema con la posibilidad de que reciban su plata. La plataforma ya no presenta intermitencia", y el mensaje en la página se actualizaría prontamente.

    A la fecha, las cifras oficiales indican que más de un 90% de los taxis y colectivos han postulado a subvención frente al alza de combustibles, añadiendo que han recibido un total de 117.000 postulaciones de parte de conductores.

    Incluso este sábado, a través del Diario Oficial, se dio a conocer que el Ministerio de Hacienda modificó el decreto que regula los requisitos, el procedimiento y plazos de pago para acceder al bono de transportistas. “La publicación en el Diario Oficial es para que efectivamente pueda hacerse el pago rápido a las personas, e implica que cerca de 50 mil personas recibirán el pago automático la próxima semana”, señala el MTT.

    Castillo, sin embargo, retruca: “Desde distintas regiones vemos con inquietud y decepción que muchos conductores podrían quedar fuera del beneficio por problemas ajenos a ellos. El primer plazo venció el 10 de abril para acceder al pago del día 15, y luego se abrirá un nuevo proceso hasta el día 25 para pagar el 30. Este escenario requiere ajustes urgentes. Esto genera una brecha entre el anuncio y el impacto real. Como confederación, estamos levantando estos casos para exigir mejoras en la ejecución”, añade Castillo".

    Esta situación también fue sido denunciada por diferentes conductores particulares, quienes sostuvieron que no pudieron ingresar, principalmente por la Clave Única.

    Imagen referencial.
    Más sobre:NacionalTaxisLey UberLouis de GrangeTensiónTaxistasMinisterio de TransportesContramenConatacoch

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