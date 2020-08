Paris en comisión investigadora por registro de defunciones Covid-19: “Cuando partió la pandemia, originalmente la estadística recayó en el gabinete del ministro Mañalich”

Esta tarde se llevó a cabo la segunda sesión en la Cámara de Diputados de la “Comisión Especial Investigadora de actos que pudieren significar una reducción injustificada de inscripciones de defunciones respecto de las defunciones efectivas, a causa de la enfermedad Covid-19″. En esta sesión, presidida por la diputada Marisela Santibáñez (PC), estuvo citado el ministro de Salud Enrique Paris y el director del Departamento de Estadística e Información de Salud del Minsal (Deis), Carlos Sans.

En la sesión estuvieron presentes los diputados Miguel Cripi (RD), Maya Fernández (PS), Karin Luck (RN), Cosme Mellado (PR), Fernando Meza (IND), Leonidas Romero (RN), Gustavo Sanhueza (UDI) y Alejandra Sepúlveda (FRVS).

Al respecto de la cifra de fallecidos y los distintos cambios de metodología que se ha tenido desde el inicio de la pandemia en el país, Paris expresó que en un comienzo, cuando Jaime Mañalich era ministro de Salud, las cifras eran responsabilidad del gabinete.

“Cuando partió la pandemia, originalmente la estadística recayó en el gabinete del ministro, que durante un tiempo transmitía las cifras diariamente como es de conocimiento de todos, después se hizo un cambio con respecto a la metodología, porque la estadística originalmente consideraba el certificado de defunción, que dijera ‘coronavirus’ más un resultado positivo de PCR”, explicó.

Después, indica, se agregó a esa estadística cualquier certificado de defunción que tuviera en sus letras ‘neumonía', ‘neumonía viral', ‘neumonía grave', ‘bronconeumonía más el PCR positivo'. “Ese fue el segundo cambio que hicieron”, detalla.

“Y el tercer cambio que se hizo, bajo la dirección mía, agregamos los casos posibles o probables - ahí hay discusiones desde el punto de vista semántico - y esos casos posibles o probables son los que suman cuando sale el informe epidemiológico, donde se agregan aquellos casos que no están confirmados totalmente - o sea con PCR - pero ahí hay casos que pueden entrar o salir en la medida que van saliendo los exámenes. Y esa suma obviamente es mayor, porque alcanza los 13 mil y tanto casos actualmente”, explica.

Según expuso Paris a la comisión, “han cumplido plenamente con eso (con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud) en los últimos meses, en las últimas semanas” en cuanto a clasificar los casos Covid-19, ya que según ha establecido la organización, se deben tener códigos diferentes para aquellos pacientes que tienen “neumonía sin apellido, más PCR” o coronavirus específicamente con PCR positivo, y a los casos posibles o probables.

“Y eso es lo que costó recopilar, pero ahora lo estamos haciendo permanentemente”, señaló.

Con respecto a las preguntas hechas por los diputados, específicamente del diputado Miguel Crispi, quien cuestionó el por qué se realizaron tantos cambios en la metodología para informar la cifra de fallecidos y por qué no se adoptó de inmediato el sistema del Deis, Paris indicó que efectivamente el sistema de información “fue migrando, fue variando”.

“Al principio el Deis no estaba preparado para informar todos los días e informaba una vez a la semana o dos veces por semana semana”, explicó. “Y a medida que se fue potenciado el trabajo, recibiendo la información más exactamente también desde regiones y desde el Registro Civil, obviamente que se fue incorporando o se fue dando la posibilidad de migrar directamente al Deis”, explicó.

Con respecto a porqué las cifras se manejaron en un principio desde el gabinete, Paris indica que a su parecer, no fue hecho con el objetivo de esconder datos.

“No creo que el ministro anterior haya tenido la intención de ocultar las cifras (...) Se dio la información con las cantidades de pacientes que en ese momento se tenían”, destacó.

Sobre los reportajes y dudas que surgieron en la población con respecto a las cifras, esto también se produjo porque “algunas sociedades científicas, gremios, Espacio Público, - yo me he reunido con todos ellos - empezaron a sugerir cambios porque proponían obviamente que el conteo no era lo más perfecto posible”.

“Todos esos cambios los aceptamos. Yo acepté todos esos cambios y se introdujeron, y todos esos datos son los que permitieron que el Deis tomara la dirección del asunto y que comenzaran a publicar los datos como se publican hoy en día, que son los datos fidedignos”, indicó.

Sobre los estándares que se manejan en el país, indica que “obviamente pueden haber estándares más altos”, pero que sin embargo no cree que estemos “tan lejos” de aquellos países que los tienen.

En la sesión se acordó también la posibilidad de invitar al ex ministro Jaime Mañalich a una futura sesión para aclarar el tema de las cifras de defunciones en el período en que estuvo a cargo del ministerio de Salud.