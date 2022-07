PS y oposición emplazan a Siches a decretar estado de excepción en Los Ríos tras nuevos ataques incendiarios en la zona

Luego de los dos ataques incendiarios ocurridos durante la madrugada de este domingo en la Región de Los Ríos, uno en la comuna de Mafil, con 19 vehículos quemados y otro en Lanco, con tres automóviles incendiados, desde el Partido Socialista (PS) y también por parte de la oposición, emplazaron a la ministra de Interior Izkia Siches a implementar estado de excepción en la zona.

El pasado jueves 14 de julio, la ministra Siches, durante una reunión de coordinación, descartó la medida para la Región de Los Ríos, precisando que no existe un aumento significativo en los hechos de violencia en dichas zonas, pero que Carabineros reforzará los puntos de control.

En esta línea, desde el PS, el diputado Marco Ilabaca indicó que “hace solo tres días, la ministra Izkia Siches, descartó el estado de excepción para Los Ríos, según la misma por no haber hechos que demuestren un aumento cuantitativo de los hechos de violencia en la zona, hoy 21 vehículos amanecen quemados. Solicitaremos a la autoridad reconsiderar su decisión”.

En la oposición, el diputado por La Araucanía, Stephan Schubert (IND- Republicanos), también realizó un llamado al Gobierno a “tomar acción frente a nuevo ataque terrorista en Los Ríos”.

“Nuevamente ocurren hechos muy violentos, esta vez al sur de La Araucanía, no es la primera vez, estamos vislumbrando un aumento de actos violentos. No queremos que esto avance más hacia el sur. La ministra del Interior manifestó que no era una cantidad tal que ameritara una medida extraordinaria, llamamos a las autoridades a que utilicen todas las herramientas, actúen ahora”, indicó Schubert.

Asimismo, la senadora María José Gatica (RN) reiteró “la necesidad de decretar estado de excepción en Región de Los Ríos (...) Se pasean como Pedro en su casa”.

De esta forma, la senadora de Renovación Nacional lamentó que “aun cuando tenemos dos atentados en una sola noche, para la ministra Siches no es suficiente, pues ella, cómodamente instalada en Santiago, no es capaz de ver la realidad que se vive en nuestro sur. El terrorismo está actuando libremente y se desplaza por Los Ríos hoy día, con la complicidad de este gobierno”.

Por último, el diputado Bernardo Berger (RN), remarcó que “la situación ya no da para más. Tenemos dos nuevos hechos de violencia ocurridos en Los Ríos durante la madrugada, que demuestran nuevamente de lo errado que está el Gobierno en no querer ampliar el estado de excepción para la región, haciendo oídos sordos a lo que les venimos diciendo desde hace meses”.