PDI alerta por nueva estafa en retiro de fondos de pensiones

Apenas ayer el Presidente Sebastián Piñera promulgó la reforma que permite a los afiliados a las AFP el retiro del 10% de lo que han acumulado en sus cuentas individuales y ya, durante la semana, el tema ha sido carnada de engaños cibernéticos.

PDI ha recibido, solo durante los últimos días, alertas de cinco tipos de intentos de estafas.

El mecanismo que emplean es utilizar el retiro de fondos de pensiones como motivo, donde los malhechores ofrecen facilidades para retirarlos y solicitan datos personales de las administradoras y de las entidades bancarias para actualizar la información.

Sin embargo, de acuerdo a lo determinado por la PDI, el engaño busca poder acceder a información personal y así concretar un futuro fraude informático.

“Cuando estas personas logran atrapar la atención de las potenciales víctimas, ofrecen ciertas promociones para hacer aún más atractivo el engaño”, indicó a La Tercera PM el subprefecto Luis Orellana, jefe de la Brigada del Cibercrimen, “por ejemplo, en este caso de las AFP, hemos visto que algunos están indicando que, si están entre los 10 primeros en enviar los datos personales, serán parte del primer grupo que logre retirar los fondos”.

El policía añadió que en los últimos días han recibido una serie de advertencias sobre mensajes sospechosos que ya estarían circulando a través de distintas plataformas.

“Afortunadamente, aún no existe un registro de personas que hayan sido víctimas de esta modalidad de estafa”, señaló Orellana, “se han comunicado con nosotros para advertirnos de esta situación y muchas veces las mismas personas funan a quienes están mandando este tipo de mensajes”.

Falso ejecutivo

Uno de los casos mencionados por el detective es el de un falso ejecutivo de las AFP, que pide datos bancarios de una persona a través de WhatsApp, con el siguiente mensaje.

Aunque el destinatario ignoró el mensaje, sí llamó a la PDI para dejar constancia del hecho.

“Nosotros, de todas maneras, estamos haciendo un constante monitoreo de todos estos mensajes, pero es importante que las personas sepan que deben sospechar de todas estas comunicaciones inesperadas”, agrega Orellana, “en estos casos, lo mejor es salir de toda duda comunicándose con la institución a través de los canales formales”, recomienda el policía.

Recomendaciones de seguridad

Desde la policía civil entregan algunos datos para evitar este tipo de fraudes.

-Acudir a canales oficiales: en caso requerir información de su AFP, por ejemplo de datos actualizados de una cartola o cómo hacer efectivo el retiro del 10%, hacerlo directamente por canales oficiales. Vale decir, sitios web o teléfonos de las AFP, y no a través de links recibidos por mensajería instantánea, WhatsApp o correos electrónicos con direcciones desconocidas. Para el caso de los sitios web, fijarse que tengan un candado cerrado en la barra de direcciones, esto indica que la conexión es privada y segura.

-Navegar solo por sitios oficiales: el retiro del 10% puede generar un aumento de sitios falsos que buscan percibir datos sensibles de los usuarios. Por ejemplo, al escribir “Provida” en un buscador uno podría ingresar a un sitio que no es el oficial de esa AFP en particular. La recomendación es digitar uno mismo la dirección del sitio web al cual se desea acceder. “Los delincuentes cambian una letra y a simple vista uno no lo ve o no se da cuenta y cambia de inmediato el vínculo para llegar a la página”, advierte el detective Orellana.

-Desconfiar de mensajes no deseados: al recibir un mensaje de un usuario desconocido, nunca descargar los archivos que pueda contener ni pinchar los posibles links. Mucho menos entregar datos personales.

-La redacción podría alertar: el subprefecto Orellana dice que muchos de estos mensajes fraudulentos poseen faltas de ortografía, no tienen una coherencia y son demasiado informales. La recomendación es prestar atención a los detalles.

Para más consejos de seguridad informática, la PDI recomienda guiarse por el Centro de Ciberseguridad del Gobierno.