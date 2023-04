Piñera ante fiscal Chong por delitos de lesa humanidad: “Es posible que exista una violación de los DD.HH”

El pasado martes 10 de abril, el ex presidente Sebastián Piñera declaró como imputado ante la fiscal jefa de Alta Complejidad de la zona metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, en medio de la investigación por delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado en el marco del estallido social.

Según consignó El Mercurio este sábado, el ex mandatario indicó en el interrogatorio que “pocos días antes del 18 de octubre hubo una reunión del Comité de Inteligencia, (...); yo muchas veces preguntaba que si había algo adicional en materia de seguridad que el Presidente debiese conocer. No hubo respuesta a esa pregunta”.

“Es perfectamente posible que exista una violación de los DD.HH. y que la justicia nunca logre acreditarla”, declaró Piñera ante la jefa de Alta Complejidad de la zona metropolitana Centro Norte.

Asimismo, al ser consultado por los casos de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica -ambos perdieron su visión por impactos de bala lanzados por Carabineros en el estallido social- el ex presidente expresó que “yo no soy juez y no me corresponde juzgar, pero sí respeto los fallos de la justicia. Ahora, sin conocer todos los antecedentes, en mi opinión, en estos casos, sí hubo violación a los DD.HH”.

También se refirió a la labor de Carabineros. “A partir del 18 de octubre es evidente que la magnitud de la violencia y destrucción, atentados, muertes, lesionados, significó una sobreexigencia o superación de las capacidades operativas de Carabineros”, sentenció Piñera sobre la institución policial. En ese contexto, detalló la relación entre el gobierno y la policía: “el Gobierno planteaba estas instrucciones, pero la forma en que se implementaban era decisión de Carabineros (...) Lo que nunca ocurrió es que nos transformáramos en carabineros, dando instrucciones operativas”.

Luego agregó que “una cosa es apoyar a Carabineros como institución y otra, que es totalmente compatible, es condenar los abusos y atropellos que pudiese cometer alguno de sus integrantes”.

Respecto de los organismos de inteligencia, indicó que “no hubo información previa y precisa (...) Este es un problema grave. El actual sistema no funciona adecuadamente”, cerró.

Las declaraciones se dan en medio de los interrogatorios de la fiscal Chong a ex autoridades de gobierno debido a una querella presentada por el exsenador Alejandro Navarro y otras organizaciones civiles por violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el estallido social.