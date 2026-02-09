SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Poco frecuente, pero mortal: qué se sabe del joven que dio positivo por Hanta y murió ayudando a damnificados de Penco

    El virus es transmitido por roedores silvestres, que proliferan en zonas con escombros. Los expertos afirman que lugares como los afectados por los incendios del sur o que no han sido limpiados hace tiempo son foco de riesgo.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    El virus Hanta es una enfermedad viral aguda y grave, transmitida a los humanos por roedores silvestres, principalmente el ratón de cola larga. A veces puede ser mortal, como fue el caso de Matías Uribe, un joven de 22 años que se encontraba ayudando a los damnificados de los incendios en Penco cuando se contagió.

    Alexis Kalergis, inmunólogo, académico UC y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII), explica que las características de las zonas afectadas hacen más propensa la propagación.

    “El virus Hanta es transmitido por un roedor silvestre que puede alojarse en lugares abandonados como cabañas cerradas o bodegas. La exposición a la orina y deposiciones de este roedor, de estar infectado, facilita la transmisión. Por eso, en caso que el proceso de reconstrucción involucre trabajar en zonas que pueda contener infraestructuras desusadas que alojen roedores, hay riesgo de exponerse a este virus”, afirma Kalergis.

    Pero no es sólo eso. El especialista afirma que las vacaciones también implica otros factores de riesgo: “El incremento del turismo a zonas silvestres debido al periodo estival y de vacaciones, que involucra la ocupación de infraestructuras con bajo uso y que no hayan tenido un proceso de limpieza y ventilación adecuado, puede incrementar el riesgo de transmisión de este virus. También el camping puede ser una conducta riesgosa si no hay un manejo adecuado de desechos y una limpieza adecuada de alimentos y utensilios de alimentación, que puedan atraer roedores potencialmente contagiados”.

    Por eso, recalca que el virus se previene con medidas básicas de protección, como ventilar espacios, mantener la basura en contenedores cerrados, desinfectar con cloro, el lavado frecuente de manos y uso de mascarillas.

    De acuerdo con la información más reciente, el Instituto de Salud Pública confirmó que el año pasado hubo 34 casos de virus Hanta hasta la primera semana de noviembre de 2025.

    Los casos se presentaron en las regiones Metropolitana, de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, siendo esta última la región con la tasa de incidencia más alta, con 2,76 casos por cada cien mil habitantes.

    De los 34 casos, siete fallecieron, lo que equivale a una tasa de letalidad cercana al 21%. En ese contexto, César Bustos, infectólogo de Clínica Universidad de los Andes, explica que “el problema de la evolución de la infección por el virus Hanta radica en que el cuadro progresa muy rápido. En un inicio el paciente puede tener solo fiebre, muy pocos síntomas respiratorios, pero en unas pocas horas ya puede estar con insuficiencia respiratoria que requiere una máquina que ayude a respirar y eso ocurre en periodo muy cortos de tiempo, incluso en horas dentro de un día".

    El Hanta suele comenzar con síntomas parecidos a un estado gripal, como fiebre alta, escalofríos, dolores musculares intensos, dolor de cabeza, fatiga y malestar general. También pueden aparecer molestias gastrointestinales, como vómitos, diarrea o dolor abdominal. Y como dicen los expertos, en un corto tiempo la enfermedad puede avanzar a una fase más grave, marcada por dificultad respiratoria rápida, tos que puede pasar de seca a secreciones, acumulación de líquido en los pulmones, presión arterial baja y alteraciones en la frecuencia cardíaca.

    En ese contexto, el especialista de la Clínica U. de Los Andes advierte que “lo más importante es sospechar y buscar atención médica en un centro de alta complejidad porque solo en esos recintos podrán dar el soporte vital necesario en caso de que el paciente entre en insuficiencia respiratoria. Que tan rápido es la sospecha es lo que cambia el pronóstico”.

    Recomendaciones

    Desde el Minsal recomiendan sellar las viviendas con materiales resistentes para no permitir el ingreso de roedores, realizar una buena disposición de basura con tarros cerrados con tapa, mantener los alimentos en envases herméticos y no dejar restos de comida encima.

    Y si entra a un lugar que permaneció cerrado durante mucho tiempo, se recomienda ventilar por al menos 30 minutos, tras lo cual se debe rociar una solución de cloro para desinfectar. También mantener el pasto corto y sin malezas en un perímetro de 30 metros alrededor de la vivienda (con 7 días previos de desratización para evitar que ingresen a la casa).

    Además, quienes van a acampar, deben dormir en un piso cubierto y acolchado, transitar por senderos o caminos habilitados, evitar recolectar y consumir frutas silvestres o leña, y asistir a campings autorizados.

    Más sobre:SaludVirus HantaHantaRatón

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    Grifos sin capacidad y trayecto obstaculizado: las deficiencias que enfrentó Bomberos en el voraz incendio de La Vega Central

    Lo más leído

    1.
    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    2.
    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    3.
    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    4.
    Macabro hecho en cárcel de La Serena: Reo da muerte a compañero de celda y practica canibalismo con el cuerpo

    Macabro hecho en cárcel de La Serena: Reo da muerte a compañero de celda y practica canibalismo con el cuerpo

    5.
    Canibalismo en la celda N°20: el homicidio que remeció la cárcel de La Serena

    Canibalismo en la celda N°20: el homicidio que remeció la cárcel de La Serena

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje
    Chile

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

    Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    SII se querella contra empresarios chinos de Valdivia por uso de facturas falsas
    Negocios

    SII se querella contra empresarios chinos de Valdivia por uso de facturas falsas

    Otra emergencia para el nuevo gobierno

    Sector minero siguió impulsando las exportaciones chilenas en enero

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U
    El Deportivo

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    El enojo de Jaime García tras el duelo entre Huachipato y la U: “¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá?"

    Malinin y su mortal hacia atrás: el salto prohibido durante 50 años que le da el oro a Estados Unidos en los JJOO de Invierno

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Cultura y entretención

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Todo lo que se sabe del regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en el spin-off de Había Una Vez… en Hollywood

    Muere el destacado poeta chileno Germán Carrasco

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.
    Mundo

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    La dura condena contra Jimmy Lai, el símbolo de la persecución contra la oposición política en Hong Kong

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre