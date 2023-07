Pradenas: familias de víctimas y fiscalía abogan por las mayores penas y defensa aspira a que se consideren atenuantes

Este viernes, en una audiencia que tuvo lugar pasadas las 9.00 horas, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dictó veredicto condenatorio en contra de Martín Nicolás Ignacio Pradenas Dürr, en calidad de autor de dos delitos consumados de violación de mayor de 14 años, cuatro delitos consumados de abuso sexual de mayor de 14 y un delito consumado de abuso sexual de menor de 14 años.

Se trata de ilícitos perpetrados entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019 en La Región de La Araucanía. Seis fueron las víctimas.

En una resolución unánime, el tribunal, integrado por los magistrados Rocío Pinilla Dabbadie (presidenta), Karina Rubio Solís y José Ignacio Rau Atria (redactor), dio por acreditado tanto la ocurrencia de los delitos como la participación culpable de Pradenas Dürr en los hechos.

La audiencia de comunicación de la sentencia condenatoria –que será redactada por el juez Rau Atria– quedó programada para las 13.00 horas del próximo viernes 28 de julio.

La investigación se originó tras el suicidio de Antonia Barra, una joven que cotó a cercanos que había sido violada por Pradenas en una cabaña de Pucón el 18 de septiembre de 2019. La estudiante universitaria de 20 años se encontraba imposibilitada de oponer resistencia al estar bajo los efectos del alcohol.

Este fue el segundo juicio del caso, luego que la Corte Suprema anulara, a fines del año pasado el primer proceso, al constatar falta de imparcialidad de uno de los jueces que intervino.

La madre de Antonia Barra, Marcela Parra, dijo esperar que “la sentencia sea ejemplificadora y que no sean los 20 años que le dieron el año pasado”.

“La pena no se termina, ni siquiera con la sentencia que le den, pero sí estamos tranquilos y esperando una condena que sea mayor a la del año pasado, esperamos los 40 años. Cada una de las víctimas espera su condena, sus años de justicia, no es posible que los puedan agrupar a todos porque no es un solo delito. Son siete delitos y cada una de las víctimas y mi hija también que ya no está necesitan justicia”, dijo.

“El caso de Antonia motivó a muchas mujeres más, que se atreven a denunciar. Mi hija Antonia en verdad ha sido la luz de muchas mujeres. Porque así me lo han comentado ellas mismas en poder hablar, en poder sacarse en realidad esta vergüenza y esta culpa, porque las víctimas nunca son las culpables los victimarios son los culpables”, destacó.

Por otro lado, el abogado querellante de la familia Barra Parra Alejandro Guzmán afirmó que lo que ocurrió este viernes “es un precedente que se sienta para los próximos casos donde existe una mirada tradicional de los tribunales”.

“Se están abriendo a nuevas perspectivas como es la perspectiva de género. Pese que ha estado guardada bastante tiempo bajo los documentos de los tribunales. Estamos muy satisfechos por el resultado el día de hoy. Estábamos conscientes de que era una nueva defensa sin embargo, esa defensa pese a que se mostró en un principio distinta a la defensa anterior, ello no logró revertir ni desvirtuar cada uno de los elementos de prueba que pudimos acompañar durante estos 37 jornadas, donde pudimos también incorporar nuevos elementos probatorios que no habíamos incorporado en el juicio anterior y que finalmente terminaron sentando la convicción del tribunal respecto de los seis hechos por los cuales se acusó a Martín Pradenas”.

El debate por la pena

El abogado Patricio Salinas defensor penal público que representó a Martín Pradenas explicó que, en base a fallos y sentencias anteriores de tribunales, se argumentó por una rebaja de la condena en tres grados y que, además de la prescripción y media prescripción que correspondería para algunos de los casos que se indagaron, se reconozca la colaboración de su representado a la investigación.

Además, solicitan que “se aplique el concurso ideal y se sancione como una reiteración de delitos de una misma especie”.

“Claramente estamos frente a crímenes o simples delitos de una misma especie, naturaleza sexual. Y en los casos de reiteración o crímenes y simples delitos de una misma especie, la pena correspondiente a las diversas infracciones es estimada como un solo delito y nosotros por las aminorantes invocadas solicitamos que lo sea en el mínimo”, expuso el jurista.

“Lo que nosotros solicitamos entonces es que se consideran todas como una sola infracción y que, no exceda la sanción de 10 años y un día de privación de libertad, con los respectivos abonos que deben ya contar en el auto de apertura”, indicó Salinas.

Considerando que se mantiene en prisión preventiva desde julio de 2020, primero en Valdivia y luego en Nueva Imperial, ya tendría abonados tres años.

El fiscal Miguel Ángel Rojas manifestó sentirse “satisfecho por el logro conseguido principalmente por las víctimas, principalmente porque tal como ha sucedido en distintas etapas del proceso, se creyó la versión de las víctimas, la relevancia que se le otorgó a la perspectiva de género, liberar a todos los intervinientes del sistema de sesgo”.

“Y, a partir de ello, entendemos que si bien es cierto existe esta satisfacción, no podemos dejar de olvidar que lo que se ha acreditado son afectaciones a cada una de las víctimas. Por lo cual también hay que tomar este este paso con tranquilidad, pero sí entendemos que este hito marca un punto relevante en la etapa reparatoria de cada una de las víctimas”, sostuvo.

Rojas dijo que en la acusación se solicitó una por cada delito “penas que sumaban más de 40 años y a partir de eso el tribunal debe resolver”. El fiscal está pidiendo penas por cada delito que suman 41 años de presidio, o en subsidio una pena única de 20 años de presidio.

Respecto a la prescripción que busca la defensa que se considere, sostuvo que “al haberse acreditado cada uno de los hechos, operaba la interrupción de la prescripción. Por lo cual cada uno lo ha hecho puede ser sancionado”.