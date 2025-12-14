Precipitaciones y temperaturas en torno a 16°C: revisa el pronóstico del tiempo para este domingo en la RM

Una leve nubosidad ha marcado las primeras horas de la jornada electoral en la Región Metropolitana, en el marco de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con el sitio MeteoRed, hay un 90% de probabilidad de lluvia y habrá una variación entre 13° como mínima y 19° como temperatura máxima.

A partir de las 12:00 se espera que caiga una lluvia débil en la región que podría continuar hasta las 17:00 horas de este domingo. También se proyecta una precipitación promedio de 1,5 mm durante la jornada.

La lluvia tendrá mayor probabilidad en comunas más cercanas a la precordillera y también podrían esperarse tormentas durante la tarde.

De hecho, el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, puntualizó que "todavía está la posibilidad de que caigan precipitaciones en la tarde, principalmente en el sector oriente, pero puede caer en toda la región".

En esa línea, también reconoció que hay posibilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas, pero más hacia la Región de O’Higgins.

“Si bien pueden caer precipitaciones en Santiago, es principalmente en el bloque de la tarde”, añadió Marcone.

"Siempre la posibilidad es más alta en San José de Maipo, en La Reina y en Peñalolén, pero no significa que acá en el centro de Santiago no pueda caer", sumó.