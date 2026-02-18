SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Presidente Boric aterriza en Rapa Nui en medio de los cuestionamientos a su visita a la isla

    El jefe de Estado se encontrará en la zona hasta el próximo viernes.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    David Tralma
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Presidente Gabriel Boric llegó durante la tarde de este miércoles a Rapa Nui, en la Isla de Pascua, en medio de su visita oficial a la zona, la que se extenderá hasta el próximo viernes.

    Minutos antes de las 18 horas en la isla (cerca de las 20.00 en el continente), el Mandatario descendió del avión de la Fuerza Aérea en el Aeropuerto Internacional Mataveri, donde locales también lo recibieron con el tradicional karone tiare (collar de flores).

    A su arribo fue recibido por una delegación de autoridades, que incluyó a la ministra de Obras Públicas, Jéssica López; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; además del diputado Hotuiti Teao (UDI) y Tomás de Rementería (PS).

    En la losa del terminal aéreo, también se encontraba la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, quien en la antesala calificó de “tardía” la visita al territorio insular, con quien tuvo una breve conversación antes de continuar saludando.

    Durante la llegada del jefe de Estado, también se registraron pequeñas protestas de isleños, quienes rechazaban la visita de Boric, a 21 días de dejar el gobierno.

    Boric también fue recibido con una muestra del baile tradicional Sau-Sau, donde se sumó a bailar por un momento junto a los locales que lo saludaron a su arribo.

    Rapa Nui, 18 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, aterriza en el Aeropuerto Internacional Mataveri, para iniciar su visita por Rapa Nui. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Defensa del viaje de Boric a Rapa Nui

    Desde la isla, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, también defendió el viaje de Boric y explicó las razones del viaje a la zona, señalando que “(el Presidente) siempre ha tenido un gran interés por estar en cada uno de los lugares, recoger la visión de las personas que habitan los territorios y recoger la visión cómo se han implementado las obras que bajo su gobierno se llegaron a implementar”.

    “Rapa Nui no es distinto a otros territorios, se implementaron muchas medidas dentro de nuestro gobierno, desde temas que tiene que ver con el bienestar de las familias, de las mujeres; temas de infraestructura, de rutas, de caminos y evidentemente para el Presidente, Rapa Nui es un lugar igual de importante que cada una de las 54 provincias en las que ha estado”, agregó Ramos.

    Respecto a las objeciones por lo tarde de la visita, Ramos sostuvo que “las criticas las tomamos de la mejor manera, creo que estamos en un momento donde hemos mostrado diferentes logros durante estos cuatro años. Nos tocó llegar a gobernar un país muy convulsionado con dos procesos constitucionales, diferentes procesos de recesión económica, hemos logrado poner a Chile en marcha nuevamente”.

    Asimismo, evitó hacer una autocrítica respecto al rechazo al Estatuto Especial para Isla de Pascua planteado por el gobierno, que entre otras cosas, buscaba separar administrativamente a la isla de la Región de Valparaíso.

    “Es importante señalar que uno cuando lleva a cabo una consulta indígena bajo el principio de buena fe, que nos obliga el Convenio 169 de OIT, tiene que ser bajo ese principio. Es decir, usted no puede anticipar que el resultado sea favorable o desfavorable para los intereses del Ejecutivo”, señaló Ramos, quien afirmó que durante estos cuatro años “hemos mejorado el diálogo” con los pueblos indígenas.

    En la antesala a su llegada, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió a los cuestionamientos a la visita del Presidente de la isla, destacando que el primer mandatario ha visitado “54 de las 56 provincias de nuestro país”.

    “La gestión de gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente de la República,por más presidencialista que sea nuestro sistema. El trabajo y el mandato también se traduce en la acción de sus ministerios, subsecretarías, delegaciones, seremis”, señaló la portavoz de La Moneda.

    Más sobre:Presidente Gabriel BorisRapa NuiIsla de PascuaGiraMandato

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Vecinos protestan por lenta reconstrucción en zonas afectadas en el incendio de Penco

    Cristián Labbé (PNL): “Lo peor que le puede pasar a un partido es que se asocie al rostro de una persona y no a un proyecto político”

    Banco de huellas genéticas y más recursos: las propuestas de la mesa de trabajo al gobierno por adopciones irregulares

    Tras el rechazo a su desafuero: Orrego arremete contra Fiscalía e insta a la derecha a no instrumentalizar la justicia

    Lo más leído

    1.
    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    2.
    Residencias sanitarias: sentencian a exjefe de Atención Primaria del Minsal por negociación incompatible y fraude al Fisco

    Residencias sanitarias: sentencian a exjefe de Atención Primaria del Minsal por negociación incompatible y fraude al Fisco

    3.
    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    4.
    Corte acoge recurso de excapitán imputado en caso por muerte del conscripto Franco Vargas y revierte su prisión preventiva

    Corte acoge recurso de excapitán imputado en caso por muerte del conscripto Franco Vargas y revierte su prisión preventiva

    5.
    Anuncian cierre temporal de paso fronterizo Cristo Redentor tras detección de mosquito que transmite el dengue

    Anuncian cierre temporal de paso fronterizo Cristo Redentor tras detección de mosquito que transmite el dengue

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast
    Chile

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    Vecinos protestan por lenta reconstrucción en zonas afectadas en el incendio de Penco

    Cristián Labbé (PNL): “Lo peor que le puede pasar a un partido es que se asocie al rostro de una persona y no a un proyecto político”

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo
    Negocios

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, cuestiona que haya espacio para 4 actores en el mercado y evalúa uso de marca Tigo

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años
    Tendencias

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores

    En vivo: Alejandro Tabilo se mide ante Francesco Passaro por los octavos de final del ATP de Río de Janeiro

    Club Brujas rescata un empate como local ante Atlético de Madrid en uno de los partidazos de la Champions

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante
    Cultura y entretención

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Rey del Ring llega al streaming: dónde ver la película con Marko Zaror y Benjamín Vicuña

    Bad Bunny a la pantalla: protagonizará su primera película dirigida por Residente y con Edward Norton y Javier Bardem

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia
    Mundo

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia

    Zuckerberg defiende a Meta en un juicio histórico por adicción a las redes sociales

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones