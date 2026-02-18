Presidente Boric aterriza en Rapa Nui en medio de los cuestionamientos a su visita a la isla

El Presidente Gabriel Boric llegó durante la tarde de este miércoles a Rapa Nui, en la Isla de Pascua, en medio de su visita oficial a la zona, la que se extenderá hasta el próximo viernes.

Minutos antes de las 18 horas en la isla (cerca de las 20.00 en el continente), el Mandatario descendió del avión de la Fuerza Aérea en el Aeropuerto Internacional Mataveri, donde locales también lo recibieron con el tradicional karone tiare (collar de flores).

A su arribo fue recibido por una delegación de autoridades, que incluyó a la ministra de Obras Públicas, Jéssica López; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; además del diputado Hotuiti Teao (UDI) y Tomás de Rementería (PS).

En la losa del terminal aéreo, también se encontraba la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, quien en la antesala calificó de “tardía” la visita al territorio insular, con quien tuvo una breve conversación antes de continuar saludando.

Durante la llegada del jefe de Estado, también se registraron pequeñas protestas de isleños, quienes rechazaban la visita de Boric, a 21 días de dejar el gobierno.

Boric también fue recibido con una muestra del baile tradicional Sau-Sau, donde se sumó a bailar por un momento junto a los locales que lo saludaron a su arribo.

Rapa Nui, 18 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, aterriza en el Aeropuerto Internacional Mataveri, para iniciar su visita por Rapa Nui. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Defensa del viaje de Boric a Rapa Nui

Desde la isla, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, también defendió el viaje de Boric y explicó las razones del viaje a la zona, señalando que “(el Presidente) siempre ha tenido un gran interés por estar en cada uno de los lugares, recoger la visión de las personas que habitan los territorios y recoger la visión cómo se han implementado las obras que bajo su gobierno se llegaron a implementar”.

“Rapa Nui no es distinto a otros territorios, se implementaron muchas medidas dentro de nuestro gobierno, desde temas que tiene que ver con el bienestar de las familias, de las mujeres; temas de infraestructura, de rutas, de caminos y evidentemente para el Presidente, Rapa Nui es un lugar igual de importante que cada una de las 54 provincias en las que ha estado”, agregó Ramos.

Respecto a las objeciones por lo tarde de la visita, Ramos sostuvo que “las criticas las tomamos de la mejor manera, creo que estamos en un momento donde hemos mostrado diferentes logros durante estos cuatro años. Nos tocó llegar a gobernar un país muy convulsionado con dos procesos constitucionales, diferentes procesos de recesión económica, hemos logrado poner a Chile en marcha nuevamente”.

Asimismo, evitó hacer una autocrítica respecto al rechazo al Estatuto Especial para Isla de Pascua planteado por el gobierno, que entre otras cosas, buscaba separar administrativamente a la isla de la Región de Valparaíso.

“Es importante señalar que uno cuando lleva a cabo una consulta indígena bajo el principio de buena fe, que nos obliga el Convenio 169 de OIT, tiene que ser bajo ese principio. Es decir, usted no puede anticipar que el resultado sea favorable o desfavorable para los intereses del Ejecutivo”, señaló Ramos, quien afirmó que durante estos cuatro años “hemos mejorado el diálogo” con los pueblos indígenas.

En la antesala a su llegada, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió a los cuestionamientos a la visita del Presidente de la isla, destacando que el primer mandatario ha visitado “54 de las 56 provincias de nuestro país”.