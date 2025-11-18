BLACK SALE $990
    Nacional

    Presidente Boric envía condolencias a familias de los cinco fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    "Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos”, aseveró el Mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Gabriel Boric Juan Carlos Avendano/Aton Chile

    La tarde de este martes, autoridades confirmaron que -hasta ahora- son cinco las personas fallecidas en el sector de Perros de las Torres del Paine.

    El hallazgo fue realizado por los equipos de búsqueda, cuya labor data desde el 17 de noviembre en este caso.

    Ante la tragedia, el Presidente Gabriel Boric quiso enviar sus condolencias a las familias de los fallecidos.

    Torres del Paine (Imágenes referenciales)

    “A propósito del lamentable accidente de turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine, quisiera reconocer a los equipos de Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y Conaf, quienes han trabajado arduamente y desde el primer momento en las labores de búsqueda, rescate y ahora evacuación de las personas extraviadas en el sector, en medio de una intensa nevada y vientos de hasta 190 kilómetros por hora”, publicó en X.

    “A las familias, amigos y seres queridos de las cinco personas de nacionalidades mexicana, alemana y británica, lamentablemente fallecidas en la tragedia ocurrida en Torres del Paine, envío mis más sentidas condolencias. Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos”, finaliza el post del Mandatario.

    Más sobre:Torres del PaineGabriel BoricTragedia

