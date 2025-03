Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales apunta que culpar solo a Ministerio Público de filtraciones es “injusto”

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, se refirió a las filtraciones en distintas investigaciones esto en el marco de las divulgaciones que hubo del caso Sierra Bella, en específico a la arista en contra de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y a la expresidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola.

Bravo explicó en entrevista con radio Agricultura que “es un tema (...) que es de larga data, porque esto no es sólo respecto a esta causa. Te recordará que ha habido casos, yo diría, 10, 15 años atrás. Siempre, cada cierto tiempo, se le acusa a la Fiscalía de filtraciones”.

“Sin embargo, lo que nosotros hemos podido detectar como Ministerio Público, como Asociación de Fiscales también, es que estas filtraciones se producen cuando las copias de las carpetas investigativas están en más de una mano. Es decir, cuando ya la fiscalía entrega copias de los antecedentes a los querellantes particulares, o querellantes institucionales, o a los abogados defensores, ya nosotros, por una parte, perdemos el control de la copia de esos antecedentes”, explicó Bravo

El presidente de la asociación aseveró que “nosotros no tenemos ninguna posibilidad de decirle a un querellante, un abogado defensor, decirle, mire, cuidadito con que usted ande dando copias a un periodista, o dando copias a un tercero. Eso escapa nuestro control”.

Bravo aseguró que es ahí cuando se “producen la mayoría de las filtraciones, si es que no todas las filtraciones”. “Entonces, apuntar a la fiscalía a nosotros nos parece injusto”, añadió.

“No quiero decir con esto, que no debe investigarse también a la Fiscalía y a los fiscales que han estado a cargo de esas investigaciones. Pero lo que nosotros hemos constatado es que estas filtraciones se producen ya cuando la copia de los antecedentes está en más de una mano. Entonces, eso lo hace mucho más complejo”, señaló.

Asimismo, Bravo indicó que filtrar los antecedentes “solo perjudica a las investigaciones”, afirmando que cuando se filtran los contenidos de chats o informes policiales como Ministerio Público no ganan “absolutamente nada”.

“Mi opinión como presidente de la asociación es que yo creo que no hay ningún fundamento para acusar ni al fiscal Cooper, ni al fiscal Valencia de que ellos no han cumplido con sus obligaciones. Yo por lo menos no conozco ningún elemento serio que diga que estas son las personas que filtraron la información. Más allá de decir que hay una responsabilidad desde el punto de vista institucional”, planteó.