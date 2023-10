Presidente del Colegio de Profesores de Atacama reitera que “no están las condiciones” para el retorno a clases fijado para este jueves

El presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, descartó que la paralización que ya lleva 58 días en los establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) finalice este jueves, como lo establece el programa de recuperación presentado por el Ministerio de Educación (Mineduc), a pesar de haberse iniciado los trabajos de infraestructura en algunos establecimientos.

En conversación con CNN Chile, el líder de los profesores en la Región de Atacama, abordó la paralización que mantiene sin clases a más de 30 mil estudiantes de 46 establecimientos del SLEP local, asegurando que “en este momento no están las condiciones para volver a clases, por lo tanto, el llamado que se hacer por parte del Ministerio de Educación de volver el día 2 de noviembre, ya no es así”.

En ese sentido, Rodríguez detalló respecto a las reuniones sostenidas con las autoridades nacionales y locales, que solo han trabajado en las “condiciones habilitantes para, en algún momento, consultarles a las bases y volver a clases”.

“Por nuestra parte tenemos todas las expectativas de que sea lo más pronto posible”, dijo Rodríguez respecto al retorno a clase para los estudiantes.

En torno a los avances que se han producido en algunos establecimientos de la región, Rodríguez entregó detalles de la reunión sostenida durante esta jornada.

“Se rompieron absolutamente las confianzas, porque esto lo habíamos acordado en marzo de 2023 y ahora de nuevo este largo paro sin respuesta. Hoy nos sentamos a dialogar y con datos concretos, que es lo importante. Lo objetivo nos interesa y efectivamente se nos da cuenta que, en un número interesante de establecimientos las obras están empezando a desarrollarse. Hay visitas ya en carpeta, por lo tanto, el punto que tiene que ver con las condiciones mínimas habilitantes comienza a moverse y para nosotros es una señal”, planteó.

Sin embargo, consultado si producto de estos avances hay posibilidades de retomar las clases este jueves en algunos colegios -como señala el plan de recuperación de clases del Mineduc-, Rodríguez fue tajante: “absolutamente en ninguno”.

“En tres establecimientos teníamos algunos trabajos en desarrollo. En 14 se iniciaban las visitas”, detalló, afirmando que las líneas de acción de las autoridades locales están dando frutos, en la búsqueda de recursos para intervenir los colegios.

Respecto a la posibilidad de perder el año escolar por parte de los estudiantes, Rodríguez manifestó que “bajo ningún punto de vista” ocurrirá tal situación.

Descuentos y sanciones a docentes

A su vez, el representante de los profesores de Atacama abordó las declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien señaló que hay antecedentes en Contraloría respecto a descuentos en las remuneraciones de profesores que han paralizado sus actividades, asegurando que se les confirmó que -de momento- no se buscará dicha sanción.

En ese sentido, Rodríguez manifestó que “queremos referirnos al titular que anda por allí del señor ministro, que haya de posibles represalias o descuentos. En ese sentido, eso se aclaró al interior de estas reuniones que hemos tenido, por lo tanto, pido tranquilidad a nuestras bases, a estas comunidades educativas movilizadas por sobre 50 días”

En ese sentido profundizó en sus palabras y explicó que las sanciones o juicios de cuentas que no se producirían de extenderse aún más la paralización. Rodríguez señaló que la información fue aclarada por parte del equipo de la Subsecretaría de Educación en las reuniones que se han sostenido en la zona.

Críticas al funcionamiento de los SLEP

Rodríguez también abordó el funcionamiento que ha tenido el SLEP en Atacama y criticó la ley que permitió la creación de este organismo.

“Aquí hay una mala ley. Es evidente. Es la ley 21.040 que no logra entregar las herramientas normativas para poder hacer del sistema educativo más ágil. Hoy en pleno siglo XXI necesitamos una educación que pueda responder. Acá esta ley se amarra a la burocracia necesaria en la administración pública, pero para educación, sencillamente, es un tremendo fracaso”, señaló.

“En el SLEP Atacama tenemos un desastre, tenemos realmente una crisis desatada, tanto en lo financiero, en lo administrativo, infraestructura, y de lo pedagógico que es nuestra razón de ser, no lo abordamos”, afirmó Rodríguez.

Respecto a las irregularidades en su funcionamiento, Rodríguez señaló que “la Contraloría Nacional y Regional, habitualmente están emanando pronunciamientos en función de sumarios, de corregir fallas que se han detectado al interior del SLEP y tanto es así, que el señor ministro de Educación (Nicolás Cataldo) dice que esto no es solo un problema de su cartera, sino que es un problema de Estado y sus palabras las entendemos en la implementación de un robusto sistema educativo público, que tiene que tener todas las condiciones para atender a los miles de estudiantes bajo esta modalidad”.

“El ministro, en la reunión que tuvimos con él el 13 de septiembre, dentro de las medidas a tomar, nos comunica los trámites para acceder a una auditoría forense. Esta autoría va a determinar si hay delito y si hay responsables”, dijo Rodríguez y valoró que el Mineduc haya puesto los antecedentes ante el Ministerio Público, Controlaría y otros organismos.

En ese sentido, Rodríguez se refirió al modelo de educación que le gustaría y afirmó que “jamás volver hacia atrás. En nuestra mente a nivel de magisterio a nivel nacional y regional, los municipios no son opciones. Nosotros queremos volver al Estado, pero no en este sistema de SLEP que es una copia de mercado. Es un sistema tercerizado, el SLEP es un ente de carácter público que administra a una gran cantidad de trabajadores, entre asistentes y docentes, somos 4.600, pero no tenemos el carácter de empleado público, por ejemplo”.