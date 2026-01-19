SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Presidente del Colegio Veterinario: “El vínculo hoy con los animales es importante, muchos se devuelven a buscarlos durante la emergencia y otros ni siquiera quieren salir por no dejarlos abandonados”

    El presidente nacional del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), Ronald Rodríguez, explicó que aún no se puede tener un catastro real del impacto de la emergencia de los incendios en mascotas o fauna silvestre porque hay zonas donde aún no se puede acceder. Sin embargo, adelanta que las proyecciones a corto y largo plazo no son alentadoras.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Concepcion, 18 de enero 2026. Incendio forestal en Lirquen comuna de Penco en Concepcion. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Además de la tragedia humana y territorial que han provocado los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble, también se ha visto un fuerte impacto en los animales, tanto mascotas como fauna nativa.

    El presidente nacional del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), Ronald Rodríguez, advierte que las consecuencias no son solo instantáneas, sino que también a largo plazo, pues el ecosistema que apoya a animales silvestres y domésticos quedó destruido.

    Con todo, Rodríguez afirma que cada vez son más los avances para incluir dimensión animal en las catástrofes.

    ¿Cuál es hoy el diagnóstico que maneja el Colegio Veterinario sobre el impacto de los incendios en animales domésticos y fauna silvestre en la zona afectada?

    Por ahora, el diagnóstico es general, pero bastante grave, porque el área afectada es extensa. La afección en fauna silvestre y animales domésticos es considerable. Aunque por el momento no ha podido ser cuantificada de forma específica, pero sí sabemos que la afectación es gigantesca.

    Aunque aún no han podido cuantificar los daños, ¿cuál es la proyección una vez que puedan acceder a las zonas afectadas?

    La proyección tampoco es alentadora. Se han visto algunos animales, pero aún no se tiene autorización para entrar a realizar un catastro real. En las primeras etapas, básicamente hay dos situaciones: animales muertos o animales que se esconden. Son solo algunos los que han salido heridos y han sido trasladados a algunas clínicas veterinarias, pero la prioridad sigue siendo la dimensión humana en esta etapa inicial.

    Hoy en día, ¿se visibiliza más el impacto de los incendios en la fauna y en las mascotas?

    La dimensión animal ha cobrado mayor relevancia dentro de nuestro contexto social y se incluye esta dimensión en los desastres. Por eso, como Colegio Médico Veterinario, actuamos como un ente técnico dentro de la mesa de trabajo junto con otras instituciones para poder afinar los planes de prevención y de acción. Hoy en día hay muchas personas que o se devuelven al lugar de la emergencia o del siniestro a buscar a sus animales o derechamente muchas personas ni siquiera quieren salir por no dejar a sus animales. Esa es la importancia del vínculo que existe hoy con nuestros animales, por tanto es muy importante considerarlos en este tipo de emergencia.

    ¿Qué está faltando para resguardar mejor a los animales frente a este tipo de catástrofes?

    Se agradece bastante que las autoridades y las personas tengan cada vez una idea más clara y entendida sobre lo que implica la dimensión animal. Aún así, hay muchas cosas por mejorar. Por ejemplo, todavía faltan regiones que incluyan al Colegio Médico Veterinario en algunas instancias como mesas técnicas. Además, hace falta un trabajo de largo aliento, coordinar acciones durante todo el año. También faltan recursos para llevar a cabo la prevención.

    Otro aspecto a mejorar es prestar atención y ayudar a los animales que requieren tratamientos largos que duran meses o a veces por siempre. La emergencia inicial suele ser más mediática, impactante y cubierta con mayor atención, pero después hay animales que quedan en clínicas, hospitales de campaña o en otros lugares con tratamientos crónicos. Por eso, el llamado es a permanecer firmes hasta que todo termine.

    ¿Qué consecuencias pueden tener estos incendios a mediano y largo plazo en los ecosistemas y en la supervivencia de especies nativas?

    Cuando hay un incendio y se quema un bosque u otras áreas verdes, se afecta enormemente el ecosistema. Los bosques cumplen un rol fundamental. Además, debajo de los árboles y de toda la superficie del bosque existe una gran cantidad de microorganismos y vida que muchas veces ni siquiera podemos imaginar. Al perder este equilibrio, también se ven afectados los animales silvestres que habitan el bosque y dependen de él para alimentarse y desplazarse, por lo que el daño es gigantesco.

    También se deben considerar los animales domésticos o de pastoreo que dependen de estos bosques como fuente de alimento. Animales como ovejas, cabras o caballos son dejados a pastar bajo los bosques porque allí crece vegetación que consumen. Cuando esos bosques se queman, estos animales pierden sus opciones de alimentación. De hecho, ya se ha informado sobre personas que tienen animales y no saben cómo mantenerlos, por lo que se está coordinando ayuda para que puedan llegar fardos de comida a esos lugares.

    ¿Cómo pueden colaborar las personas que quieran ayudar?

    Los voluntarios, sobre todo médicos veterinarios y estudiantes, pueden inscribirse en la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres del Colegio Médico Veterinario. Esta comisión trabaja en conjunto con otros organismos como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y los municipios. Esta instancia los puede destinar hospitales de campaña, atención en terreno, clínicas móviles o centros veterinarios que reciben casos.

    Más sobre:IncendiosAnimalesMascotasColegio Médico Veterinario

