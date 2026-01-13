Qué es un meteotsunami, el fenómeno natural que dejó un muerto y más de 30 heridos en Argentina
La tarde de ayer lunes en playas cercanas a Mar del Plata impactó una inesperada ola contra las costas argentinas.
Una inesperada ola que impactó en las costas argentinas dejó a un joven fallecido y más de 30 heridos. El fenómeno ocurrió la tarde de ayer lunes 12 de enero en las playas de Mar Chiquita y Santa Clara, zonas cercanas a Mar del Plata.
El evento fue identificado por meteorólogos y autoridades locales como un meteotsunami, un fenómeno natural inusual, similar a los efectos de un tsunami “común” provocado por terremotos.
¿Qué es un meteotsunami?
En conversación con La Tercera, el doctor en geología y académico de la Universidad de Santiago (Usach), Ayaz Alam, explica que el meteotsunami “consiste en la rápida y brusca variación del nivel del mar que puede producir fuertes corrientes e inundaciones costeras en breves lapsos de tiempo”.
Una de sus principales características, señala, es su origen atmosférico, provocado por cambios abruptos de presión y viento asociados a sistemas meteorológicos intensos.
A diferencia de un tsunami “tradicional”, catástrofe provocada principalmente por terremotos, los meteotsunamis son más localizados y suele concentrarse en bahías, puertos o ensenadas. A diferencia de las marejadas, este presenta cambios rápidos del nivel del mar, acompañado de corrientes muy intensas, incluso sin olas visibles.
Entre las condiciones meteorológicas más comunes que producen los meteotsunamis se encuentran frentes activos, tormentas severas, líneas de turbonada, derechos, ondas de gravedad atmosférica y algunos ciclones extra tropicales.
Según el experto, “se trata de eventos que muchas veces toman por sorpresa, y suelen confundirse con marejadas anómalas”. Asimismo, reiteró que no se deben subestimar ya que “el mayor riesgo suele estar asociado a las corrientes repentinas, capaces de arrastrar personas, embarcaciones y vehículos en cuestión de minutos”
Qué hacer en caso de presenciar un meteotsunami
- Prevenir: las primeras señales de alerta con cambios intermitentes del nivel del mar en un corto lapso, corrientes inesperadamente fuertes y condiciones meteorológicas inestables.
- Evacuar: ante un retiro o subida brusca del mar, se recomienda alejarse de inmediato de la línea costera, roqueríos, muelles y desembocaduras, dirigiéndose hacia las zonas seguras.
- Evitar: acercarse al borde costero, asumir que no existe peligro, o pensar que el evento terminó tras las primeras señales.
