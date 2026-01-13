Qué es un meteotsunami, el fenómeno natural que dejó un muerto y más de 30 heridos en Argentina

Una inesperada ola que impactó en las costas argentinas dejó a un joven fallecido y más de 30 heridos. El fenómeno ocurrió la tarde de ayer lunes 12 de enero en las playas de Mar Chiquita y Santa Clara, zonas cercanas a Mar del Plata.

El evento fue identificado por meteorólogos y autoridades locales como un meteotsunami, un fenómeno natural inusual, similar a los efectos de un tsunami “común” provocado por terremotos.

¿Qué es un meteotsunami?

En conversación con La Tercera, el doctor en geología y académico de la Universidad de Santiago (Usach), Ayaz Alam, explica que el meteotsunami “consiste en la rápida y brusca variación del nivel del mar que puede producir fuertes corrientes e inundaciones costeras en breves lapsos de tiempo”.

Una de sus principales características, señala, es su origen atmosférico , provocado por cambios abruptos de presión y viento asociados a sistemas meteorológicos intensos.

A diferencia de un tsunami “tradicional”, catástrofe provocada principalmente por terremotos, los meteotsunamis son más localizados y suele concentrarse en bahías, puertos o ensenadas. A diferencia de las marejadas, este presenta cambios rápidos del nivel del mar, acompañado de corrientes muy intensas, incluso sin olas visibles .

Entre las condiciones meteorológicas más comunes que producen los meteotsunamis se encuentran frentes activos, tormentas severas, líneas de turbonada, derechos, ondas de gravedad atmosférica y algunos ciclones extra tropicales.

Según el experto, “se trata de eventos que muchas veces toman por sorpresa, y suelen confundirse con marejadas anómalas”. Asimismo, reiteró que no se deben subestimar ya que “el mayor riesgo suele estar asociado a las corrientes repentinas, capaces de arrastrar personas, embarcaciones y vehículos en cuestión de minutos ”

Qué hacer en caso de presenciar un meteotsunami