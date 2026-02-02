SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    “Que te asalten cinco cabros chicos con cuchillas...”: actor Osvaldo Silva relata robo que sufrió junto a su esposa Cecilia Cucurella

    En un servicentro, ambos intérpretes fueron abordados por cinco sujetos cuando se disponían a abandonar el lugar en su vehículo. Uno de ellos hirió al actor en dos de sus extremidades.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Osvaldo Silva fue apuñalado en medio de encerrona / Foto: T13

    El actor y director de teatro Osvaldo Silva entregó su relato sobre el robo que sufrió junto a su esposa, la actriz Cecilia Cucurella, en la madrugada de este lunes en la comuna de Recoleta.

    Según informó Carabineros, el robo tuvo lugar en un servicentro Shell. Las dos víctimas dijeron a personal policial que cuando terminaron de cargar combustible y se disponían a abandonar el local, fueron abordados por cinco sujetos jóvenes y de nacionalidad chilena que se movilizaban en otro vehículo de color blanco.

    Los asaltantes, a rostro descubierto, intentaron hacer descender del vehículo al intérprete y a raíz del forcejeo, éste resultó herido con un arma blanca en uno de sus brazos y en la pierna izquierda. Los participantes del robo, así como el vehículo, aún no han sido encontrados.

    En conversación con radio Biobío, el actor entregó su testimonio: “Terrible, terrible pensar que uno pasa a echar gasolina a una bomba que está iluminada, en Bellavista, pasado Purísima. Y que te asalten de un minuto para otro cinco, y perdón la palabra, cinco pendejos, cinco cabros chicos, con cuchillas, y diciéndole a Cecilia ‘bájate o te mato’ (...) Inmediatamente se subió uno en el asiento del copiloto, y dos se metieron por la ventana del piloto en la que estaba yo. Eran tres contra uno que estaba sentado“, relató.

    “Afortunadamente, Carabineros llegó muy rápido, pero los tipos se habían ido. Arrancaron en el auto, un Honda, acelerado automático, salieron volando hasta con la manguera de la bencinera colgando. No se la llevaron muy pelada porque se llevaron un par de patadas y todo, pero evidentemente eso a mí me costó como dos o tres punzetazos con los tremendos cuchillos que andaban trayendo”, añadió.

    El artista, además, declaró que “pudo haber sido peor. Desgraciadamente, a mí me sube la adrenalina, y si no es porque Cecilia me dice ‘Osvaldo, ya, déjalo’, yo a lo mejor todavía los estaría persiguiendo, o habría terminado, como dice ella, en otras condiciones”.

    Por otra parte, aseguró que su esposa se encuentra bien y que no fue herida, ya que descendió inmediatamente del vehículo. Sin embargo, a ella le robaron su celular y a ambos, además, se les sustrajeron sus tarjetas bancarias y otros documentos.

