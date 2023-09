Quema de micros: Carabineros encuentra overoles al interior del Liceo de Aplicación y delegación presidencial anuncia querella

“Es una situación bastante planificada”, señaló el coronel de Carabineros Pedro Álvarez esta mañana al referirse a la quema de dos buses del transporte público en las cercanías del Liceo de Aplicación, en la comuna de Santiago.

Varios sujetos encapuchados y vestidos con overoles blancos, que pertenecerían a ese recinto educacional, protagonizaron los graves incidentes a eso de las 8.00. Además, lanzaron varias bombas molotov a la policía uniformada.

El uniformado hizo una relación entre este hecho y otros desórdenes ocurridos la semana pasada en liceos emblemáticos. “Es una situación muy preocupante porque la semana pasada ya nosotros reportamos que habíamos tenido situaciones muy violentas en los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago. Y hoy se refleja en esta situación que es lamentable y que pone en peligro a las personas que transita en la vía pública y en los medios de locomoción colectiva”.

De hecho, el jueves 7, hace justo una semana, un grupo de estudiantes realizó un incendio parte de la portería del Instituto Nacional, ubicado en la misma comuna.

Respecto a la quema de buses ocurrida hoy, el coronel Álvarez señaló que unos 50 sujetos salieron del Liceo de Aplicación y protagonizaron los incidentes. Al constatar flagrancia, la policía ingresó al establecimiento ubicado en Avenida Ricardo Cummings. En los baños encontraron overoles blancos. “Me han reportado que en algunas dependencias, específicamente baños, hemos encontrado overoles relacionados a estos hechos lamentables que afectan la locomoción colectiva y la vida de las personas”.

“Creemos que son estudiantes, pero también pueden haber personas infiltradas. Aquí hay una planificación. Para poder lanzar 170 bombas molotov hay ingresar 170 botellas (al liceo) y todo el líquido acelerante y todo lo que implica confeccionar un elemento incendiario como este”, explicó el coronel.

Delegación de la RM anuncia querella

Por su parte, la delegada de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, condenó los hechos y anunció una querella. “Desde la delegación presidencial condenamos categóricamente los hechos de violencia inaceptables que vimos durante la mañana en las afueras del Liceo de Aplicación”, dijo Martínez.

“Pudo haber sido lesionada una persona y se afectó gravemente el sistema de movilidad de nuestra región”, comentó, y agregó: “Hemos estado durante toda la mañana trabajando coordinadamente junto con Carabineros y la Municipalidad”.

Eso sí reconoció: “Necesitamos profundizar el trabajo interinstitucional, es necesario buscar investigaciones más profundas que den con los responsables y no solo queden hechos aislados que puedan ser reaccionados”.

En ese sentido, manifestó: “En eso estamos trabajando para poder establecer mejores mecanismos de coordinación, tanto con fiscalía, como también con el resto de los actores involucrados”. “Nos vamos a querellar para poder perseguir a todos quienes resulten responsables”, remató.

En la misma línea, la alcaldesa de la comuna de Santiago, Irací Hassler, anunció que emprenderán acciones judiciales.

“La violencia de estos grupos aislados que interrumpe la vida y el proceso educativo, es inaceptable. Ante lo ocurrido en las afueras del Liceo de Aplicación (que estaba en clases) hemos solicitado la actuación de Carabineros para restablecer el orden público y he instruido que se tomen todas las medidas disciplinarias contra los responsables”, señaló en sus redes sociales.

“Tomaremos también acciones judiciales para que no quede en impunidad. No podemos tolerar la violencia en nuestra vida cotidiana”, finalizó.

Fuerte crítica de Orrego

En tanto, en radio Cooperativa, el gobernador Claudio Orrego manifestó su duro repudio a los hechos. “Me produce mucha rabia e indignación no solamente que un grupo de antisociales, porque eso es lo que son, se dedique a quemar la infraestructura que le sirve a los más pobres de la ciudad y que además queden impunes”.

“Ya es grave que ocurra una vez, pero que ocurra sistemáticamente sin tener a nadie ante los tribunales resulta indignante. Yo sé que el ciudadano común cuestiona el Estado de Derecho. Dice: ¿Cómo puede ser que la fiscalía, las policías, las comunidades escolares no identifiquen a personas que de verdad merecen estar en la cárcel?”, espetó.

“Me he preguntado muchas veces qué pasaría si alguien entra con un arma de fuego a un liceo. Me imagino que toda la comunidad dirá que lo saquen, porque no puede andar con eso. Bueno, una bomba molotov está regulada en la Ley de Control de Armas, es un arma, puede generar daño a las personas. Y sin embargo, tenemos personas que se meten con ellas sistemáticamente a algunos liceos de Santiago, y pareciera que no pasa nada. A mí me cuesta entenderlo”, remató.