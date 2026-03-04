Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la mensajería para teléfonos móviles del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), llamando a evacuar sectores de la comuna de Coelemu, en la Región de Ñuble, por un incendio forestal.

Primero, solicitaron evacuar el sector Casas Quemadas de la comuna.

Posteriormente, se llamó a evacuar el sector Guarilihue Alto.

La vecina comuna de Ránquil semantiene en alerta roja por un siniestro que se desarrolla en cercanías de sectores poblados denominado San Juan de Bularco II.