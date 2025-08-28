SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Rector De la Llera (PUC) se desmarca del FES y alista negativo informe para presentarlo al Senado

La máxima autoridad de la Pontificia Universidad Católica está trabajando un documento para presentarlo en las comisiones de Educación y Hacienda de la Cámara Alta antes de que se inicie el segundo trámite legislativo del proyecto que busca dejar atrás el CAE.

Roberto GálvezPor 
Roberto Gálvez
20 Marzo 2025 Entrevista a Juan Carlos de la Llera, Rector de la Universidad Catolica. Foto: Andres Perez Andres Perez

En el entorno de la Pontificia Universidad Católica aseguran que Juan Carlos de la Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica, estuvo meditando la decisión durante varias semanas después de que nunca le llegara la información oficial que pidió hace meses al Ministerio de Educación sobre los supuestos financieros en los que el gobierno calculó los costos del FES, el proyecto que busca dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Tras ello, las mismas fuentes señalan que el nuevo rector de la UC habría decidido preparar un profundo análisis -con datos, dicen, sustentados en evidencia- para dar a conocer las debilidades estructurales del actual proyecto de ley que, aunque sin fecha clara todavía, está pronto a iniciar su segundo trámite constitucional en el Senado después de haber sido aprobado casi indemne en la Cámara.

El resguardo de los intereses de los estudiantes, la autonomía y la estabilidad financiera de las instituciones de educación superior, señalan entendidos en ese trabajo, son algunos de los ejes argumentales con los que de la Llera estructuraría la evaluación del proyecto. Para esto se está apoyando en profesionales de distintas disciplinas de esa casa de estudios.

El objetivo es informar al Senado y las comisiones donde se discuta el proyecto (Educación y Hacienda) sobre los riesgos y consecuencias de la propuesta para el sistema de educación superior. Algunos de ellos, de hecho, apuntarán a los que hace algunas semanas ya advirtió el Consejo Fiscal Autónomo, como la falta de datos para verificar las estimaciones que hizo Hacienda.

Acorde a conocedores de ese análisis, el informe daría cuenta de que es un error combinar la discusión del proyecto en dos problemas distintos: el pago de las carreras por parte de los estudiante, y el financiamiento de las universidades, con fórmulas complejas y carentes de foco en la calidad de los proyectos educativos y la capacidad de investigación del país. Ahí se especificaría que los precios de las carreras quedarían fijados por el Estado, generando importantes déficits estructurales al -todavía- no existir copago, uno de los grandes nudos que aún le quedan al proyecto.

Los contenidos del informe además evidenciarían cómo el proyecto expone a las universidades a procesos de homogeneización que, se concluye, ponen en jaque la autonomía e identidad de cada universidad, debilitan órganos internos de gobierno universitario, y someten decisiones claves de gestión de recursos a las prioridades de los gobiernos en ejercicio.

Asimismo, las simulaciones realizadas hasta aquí muestran déficits estructurales -nítidos, según diversas fuentes- que resultan insostenibles para algunas universidades. Así se reseñaría que los supuestos utilizados subestiman el verdadero costo de esta política para las casas de estudio. Por ejemplo, suman algunas fuentes, no contemplar mecanismos de aportes para el caso de la UC genera un detrimento que fluctúa entre los 8.500 y 16.100 millones de pesos anuales.

Una vez concluido el estudio, dicen otros entendidos, el rector pedirá reuniones con las comisiones del Senado para presentarles los antecedentes. Por ahora, De la Llera, que ya se reunió con una veintena diputados para hacer ver sus reparos antes de ser votado este proyecto, ha ido expresando a distintos representantes del mundo académico su preocupación por un proyecto que, cree, no ha sido prioritario para las diversas candidaturas presidenciales.

Al ser consultados acerca de la existencia del mencionado informe FES y los detalles y argumentos contenidos en el mismo, desde la UC no confirmaron ni declinaron la información. “Como universidad siempre estamos evaluando las políticas públicas que puedan afectar a los estudiantes, la autonomía y el proyecto educativo de la UC, siendo la ley FES una de nuestras preocupaciones permanentes”, dicen.

En medio de este escenario, para este jueves está contemplada una sesión del Consejo de Rectores, donde uno de los puntos en tabla son las propuestas de recomendaciones que la instancia, que está trabajando junto al Mineduc, hará al proyecto de ley.

Más sobre:EducaciónEducación superiorFESSenadoPUCJuan Carlos de la Llera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a sujeto que roció líquido acelerante a su pareja y le prendió fuego en Villarrica

“Corresponde a brechas procedimentales”: Sernac se defiende ante observaciones de la Contraloría en gestión de reclamos por apagón

El plan del nuevo director de Gendarmería para enfrentar crisis penitenciaria tras fuga de reclusos

Liberación de líderes opositores amenaza con activar manifestaciones evistas en medio de campaña presidencial en Bolivia

Mineduc y Elige Educar revelan que 40% de los colegios tienen al menos una hora de aula sin un profesor idóneo

Gobierno asegura que pistolas taser no serán solo para violencia intrafamiliar y las extiende a casos definidos por Carabineros

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

3.
“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Servicios

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Detienen a sujeto que roció líquido acelerante a su pareja y le prendió fuego en Villarrica
Chile

Detienen a sujeto que roció líquido acelerante a su pareja y le prendió fuego en Villarrica

“Corresponde a brechas procedimentales”: Sernac se defiende ante observaciones de la Contraloría en gestión de reclamos por apagón

El plan del nuevo director de Gendarmería para enfrentar crisis penitenciaria tras fuga de reclusos

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados
Negocios

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Retail Financiero propone definir una tasa de intercambio diferenciada al pagar con cuotas sin interés

Grau define sus prioridades en Hacienda e inicia ronda de reuniones con parlamentarios

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina
Tendencias

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship
El Deportivo

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Fernando Ortiz toma fuerza ante indefinición de Quinteros: Blanco y Negro definirá el sábado al nuevo DT de Colo Colo

El severo análisis de Manuel Pellegrini tras empate de Betis: “En la segunda parte, no llegamos a la portería”

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval
Cultura y entretención

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel

Liberación de líderes opositores amenaza con activar manifestaciones evistas en medio de campaña presidencial en Bolivia
Mundo

Liberación de líderes opositores amenaza con activar manifestaciones evistas en medio de campaña presidencial en Bolivia

Abren cápsula del tiempo de Princesa Diana: ¿Qué objetos contenía?

Maduro critica la “diplomacia de cañones” de EE.UU. y advierte: “No le bajamos la mirada a nadie”

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional