    Nacional

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema

    El edicto del presidente de la Corte de Santiago Fernando Carreño está en tela de juicio debido a que no respeta el espíritu de la recién publicada reforma notarial y registral.

    Juan Manuel Ojeda 
    Juan Manuel Ojeda
    2.3.2007 fachada Paula Farias

    Hace una semana el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago Fernando Carreño hizo un llamado a todos los interesados a participar del concurso para el interinato del Conservador de Santiago, luego de la renuncia de Kamel Saquel.

    El problema es que el concurso de Carreño lo hizo con letra chica. El ministro excluyó a todos los abogados externos y solo lo dejó circunscrito a notarios de primera categoría.

    Esas exigencias de hecho van en el sentido contrario de la recién publicada reforma notarial y registral que entrará en vigencia a partir de abril de 2026. La razón apunta a que esa reforma, por ejemplo, elimina las categorías de notarios y lo más relevante: prohíbe que los notarios y conservadores participen de otros oficios, es decir, quedan fuera de todos los interinatos.

    Esto motivó a que llegara al despacho de Carreño una solicitud al pleno para que declarara la nulidad del concurso, la cual fue rechazada. “No ha lugar”, fue la respuesta del presidente del tribunal de alzada capitalino.

    Pese al portazo de Carreño, el asunto se elevó a la Corte Suprema. “La restricción contenida en el llamado no solo se aparta del espíritu de los instrumentos administrativos dictados por este excelentísimo tribunal, sino que podría configurar un acto administrativo que impone requisitos no contemplados en la normativa, contraviniendo el principio de juridicidad”, se lee en el escrito que solicita que el asunto sea visto por el pleno con urgencia.

    El tema de los concursos para notarios, conservadores y archiveros también desató la molestia del gobierno. Lo que está sucediendo con el interinato de Saquel colmó la paciencia del ministro de Justicia Jaime Gajardo (PC), razón por la cual la semana pasada mandó un oficio a todas las cortes del país pidiendo que todos los concursos que se abran respeten el espíritu de la nueva reforma que cambiará el sistema de notarios y conservadores.

