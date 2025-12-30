SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Rescatan a joven que realizaba senderismo en medio del incendio que afecta a Las Condes

    Carabineros desplegó un helicóptero debido a la llamada de auxilio que realizó la mujer, ante el riesgo de permanecer en los cerros de San Carlos de Apoquindo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Una mujer fue rescatada desde la zona del incendio en San Carlos de Apoquindo por parte de Carabineros.

    Esta tarde, una joven debió ser rescatada tras quedar atrapada en medio de un incendio forestal que se registra en la zona precordillerana la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

    El siniestro llamado “Plaza Sur”, en la zona de San Carlos de Apoquindo, aún se encuentra en combate por parte de los equipos de emergencia: ha destruido más de 470 hectáreas de vegetación y mantiene a la comuna en alerta amarilla.

    Sin embargo, en medio de la emergencia, se reportó que una mujer se encontraba en el lugar, al cual llegó con la intención de realizar trekking. Sin embargo, debió ser evacuada mediante un helicóptero policial ante el riesgo que presentaban las llamas y el humo para la afectada.

    Fue la propia mujer quien llamó a la central de comunicaciones de Carabineros, lo que activó el procedimiento de rescate.

    El coronel Carlos Molina, subprefecto de Operaciones de la Prefectura Aérea, señaló que “a raíz del llamado telefónico solicitando auxilio, de una mujer que se encontraba atrapada en el incendio que afecta a los cerros de San Carlos de Apoquindo, la central de comunicaciones, activó inmediatamente un helicóptero, premunido con grúa de rescate y asistido por personal de la Prefectura de Operaciones Especiales”.

    “En el lugar, se logró divisar a una mujer que solicitaba ayuda entre el fuego, ante lo cual y debido a una maniobra de alta perfomance, se pudo descender a uno de los rescatistas, logrando salvar su vida”, agregó el coronel Molina.

    Desde la institución compartieron imágenes del operativo y se aprecia como la mujer caminaba sobre la superficie humeante, pero no se advierte fuego a su alrededor.

    Con todo, la joven logró ser sacada del sector, donde aún voluntarios de Bomberos y brigadistas de Conaf trabajan en el combate de las llamas, el que se estima se extenderá por al menos 48 horas.

    Más sobre:Las CondesIncendio forestalTrekkingSan Carlos de Apoquindo

