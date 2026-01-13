SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Rifles, pistolas y cuchillos: indagan hallazgo de armamento en bodega de la Municipalidad de San Ramón

    Las armas fueron encontradas al interior de una caja mientras se realizaba limpieza en esa dependencia del municipio. Además, un funcionario fue detenido por tener armamento al interior de su casillero y se indaga su vínculo con los otros elementos decomisados.

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios

    Personal de Carabineros indaga la procedencia de una serie de armas de fuego y cortopunzantes, además de municiones, que fueron halladas esta tarde al interior de una bodega de la Municipalidad de San Ramón.

    Las armas, entre las que se incluyen pistolas, un rifle y cuchillos, fueron encontradas al interior de una caja en momentos en que personal municipal realizaba aseo en estas dependencias, las que son utilizadas para almacenar material histórico del edificio.

    Esto llevó a que se diera alerta a Carabineros, cuyo personal se trasladó hasta el lugar para verificar el armamento.

    Trascendió que también fue encontrado otro armamento al interior del casillero de un trabajador del recinto, por lo que fue detenido y pasará este martes a control de detención.

    Entre lo incautado figura un rifle a postones, cinco pistolas a fogueo, armas blancas, tres celulares, vainillas y municiones.

    Tras esto, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, sostuvo que, aunque se desconoce el origen de las armas, la policía indicó que existen dos posibilidades, aunque será la posterior investigación la que resuelva las dudas en torno al caso.

    “Una, que puede haber sido un comiso en alguna vivienda o en algún local y que nunca se entregaron a la justicia los elementos incautados o, efectivamente, pudiese haber sido de uso personal de alguno de los funcionarios que trabajaron en algún momento ahí”, indicó el jefe comunal.

    No obstante, relevó que el trabajador detenido es un “trabajador histórico” encargado de bodegas, quien fue también parte de la administración del exalcalde Miguél Ángel Aguiera.

    Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que se trata de un hallazgo “especialmente grave”.

    “La delicadeza del asunto, y especialmente del lugar, las características de ese municipio y lo que ocurre en esa zona de la Región Metropolitana, yo quiero ser especialmente cauto a las características de este caso, a cuenta de que pudiera comprometer a varias personas, efectivamente”. relató.

    Las palabras tanto del alcalde Toro como del ministro Cordero se dan luego de que el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, fuera condenado en 2025 por delitos de corrupción, esto es lavado de activos e incremento patrimonial injustificado.

