SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Roban celulares desde tienda de telefonía en San Miguel: avalúo de las especies superaría los $50 millones

    Los asaltantes ingresaron al local provistos de armas, encapuchados y con overoles, según comunicó el Ministerio Público.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Foto: Referencial.

    Pasadas las 11.00 horas de este lunes, al menos seis sujetos robaron decenas de celulares de una sucursal de la empresa de telecomunicaciones WOM en San Miguel, Región Metropolitana.

    De acuerdo con lo informado por el fiscal Juan Cheuquiante, a la sucursal, que en ese momento estaba abierta al público, “ingresa un grupo aproximado de 6 a 7 sujetos provistos de armas con apariencia de fuego, totalmente encapuchados, vestidos con overol”.

    “Una vez en el interior, ellos intimidan a las víctimas con estas armas de fuego, golpeando a algunas de ellas”, precisó el fiscal. Luego, sustrajeron varios celulares, cuyo avalúo, si bien aún no está totalmente definido, según el persecutor superaría los $50 millones.

    Aún es materia de investigación si es que los clientes fueron intimidados y si es que ellos también experimentaron el robo de sus especies. “Al momento del hecho, al interior de la sucursal se encontraban aproximadamente de 20 a 25 personas, toda vez que había una reunión en el interior de ésta”, añadió el fiscal.

    No hay detenidos hasta el momento que hayan sido informados respecto a este hecho, sin perjuicio de las labores que están haciendo los equipos investigativos de la Policía de Investigaciones para lograr dar con el paradero a estos sujetos, que huyeron posteriormente robo en dos vehículos sedán, un BMW y un Mercedes Benz", cerró Cheuquiante.

    Empresa presentará una querella

    Desde la empresa WOM aseguraron que activaron “de forma inmediata los protocolos necesarios para brindar apoyo, acompañamiento y soporte” a los colaboradores de la tienda afectada.

    Asimismo, dijeron rechazar “categóricamente cualquier acto de violencia o vandalismo que ponga en riesgo la seguridad de nuestros equipos y clientes”.

    “Es por lo anterior, que presentaremos una querella en contra de quienes resulten responsables y pondremos a disposición de las autoridades competentes todos los antecedentes que sean necesarios”, indicaron.

    Más sobre:RoboCelularesSan MiguelPDIFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clayton Walker, ejecutivo de la gigante minera Rio Tinto: “Queremos crecer en Chile“

    DPP afina estrategia de defensa del exyerno de Chuñil e imputado no ha vuelto a declarar

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    Contraloría advierte que pacientes de urgencia de Hospital San José pueden esperar hasta 18 horas para ser atendidos

    Diputados electos del PDG critican dichos de Lautaro Carmona (PC) por su apoyo al régimen cubano

    Desde la DC hasta el PC: oficialismo respalda la inscripción de candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    Luz roja en Las Condes: el crítico informe de semaforización con 100 puntos considerados de “riesgo vital”

    Luz roja en Las Condes: el crítico informe de semaforización con 100 puntos considerados de “riesgo vital”

    2.
    Fiscal Carmen Gloria Wittwer: “Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de la trama bielorrusa”

    Fiscal Carmen Gloria Wittwer: “Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de la trama bielorrusa”

    3.
    Gobierno y Carabineros inician recalificación de seguridad de 19 estadios y se alistan guardias especializados para el fútbol

    Gobierno y Carabineros inician recalificación de seguridad de 19 estadios y se alistan guardias especializados para el fútbol

    4.
    Actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella sufren el robo de su vehículo en Recoleta: él fue herido por los asaltantes

    Actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella sufren el robo de su vehículo en Recoleta: él fue herido por los asaltantes

    5.
    Quiénes son los aspirantes a liderar la Fiscalía Centro Norte que expondrán este lunes en la Corte

    Quiénes son los aspirantes a liderar la Fiscalía Centro Norte que expondrán este lunes en la Corte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    ¿Cuándo es la vuelta a clases de los colegios? Revisa el calendario escolar 2026

    ¿Cuándo es la vuelta a clases de los colegios? Revisa el calendario escolar 2026

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    DPP afina estrategia de defensa del exyerno de Chuñil e imputado no ha vuelto a declarar
    Chile

    DPP afina estrategia de defensa del exyerno de Chuñil e imputado no ha vuelto a declarar

    Contraloría advierte que pacientes de urgencia de Hospital San José pueden esperar hasta 18 horas para ser atendidos

    Roban celulares desde tienda de telefonía en San Miguel: avalúo de las especies superaría los $50 millones

    Mantoverde retoma operaciones y afirma que espera producir entre 50% y 75% de lo normal
    Negocios

    Mantoverde retoma operaciones y afirma que espera producir entre 50% y 75% de lo normal

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes
    Tendencias

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    ¿Peligra la localía de la U en el Estadio Nacional? La firme postura del IND sobre los actos de violencia ante Audax
    El Deportivo

    ¿Peligra la localía de la U en el Estadio Nacional? La firme postura del IND sobre los actos de violencia ante Audax

    “Le di vuelta la mano al técnico”: el mensaje de Paulo Díaz a Marcelo Gallardo en su retorno a la titularidad en River

    “No fue posible reunir los recursos”: selección chilena de Balonmano Playa se baja de torneo y critica a la Federación

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026
    Cultura y entretención

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    ¿Bad Bunny el nuevo Rey del Pop? el impacto por su noche histórica en los Grammy

    Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine: “El ministro Francisco Undurraga llega en un excelente momento para el cine chileno”

    “Un espíritu pionero”: Lula destaca logros de Bachelet y celebra su su candidatura a la ONU
    Mundo

    “Un espíritu pionero”: Lula destaca logros de Bachelet y celebra su su candidatura a la ONU

    Triunfo de Laura Fernández consolida giro a la derecha de Costa Rica: ¿Qué sigue tras su anuncio de “cambio profundo”?

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”