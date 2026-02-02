Roban celulares desde tienda de telefonía en San Miguel: avalúo de las especies superaría los $50 millones

Pasadas las 11.00 horas de este lunes, al menos seis sujetos robaron decenas de celulares de una sucursal de la empresa de telecomunicaciones WOM en San Miguel, Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado por el fiscal Juan Cheuquiante, a la sucursal, que en ese momento estaba abierta al público, “ingresa un grupo aproximado de 6 a 7 sujetos provistos de armas con apariencia de fuego, totalmente encapuchados, vestidos con overol”.

“Una vez en el interior, ellos intimidan a las víctimas con estas armas de fuego, golpeando a algunas de ellas”, precisó el fiscal. Luego, sustrajeron varios celulares, cuyo avalúo, si bien aún no está totalmente definido, según el persecutor superaría los $50 millones.

Aún es materia de investigación si es que los clientes fueron intimidados y si es que ellos también experimentaron el robo de sus especies. “Al momento del hecho, al interior de la sucursal se encontraban aproximadamente de 20 a 25 personas, toda vez que había una reunión en el interior de ésta”, añadió el fiscal.

“No hay detenidos hasta el momento que hayan sido informados respecto a este hecho, sin perjuicio de las labores que están haciendo los equipos investigativos de la Policía de Investigaciones para lograr dar con el paradero a estos sujetos, que huyeron posteriormente robo en dos vehículos sedán, un BMW y un Mercedes Benz", cerró Cheuquiante.

Empresa presentará una querella

Desde la empresa WOM aseguraron que activaron “de forma inmediata los protocolos necesarios para brindar apoyo, acompañamiento y soporte” a los colaboradores de la tienda afectada.

Asimismo, dijeron rechazar “categóricamente cualquier acto de violencia o vandalismo que ponga en riesgo la seguridad de nuestros equipos y clientes”.