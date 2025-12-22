Robos violentos y hurtos: los delitos más frecuentes en vísperas de Navidad que generan alerta en el comercio y el gobierno

Tres minutos. Ese fue el tiempo que le tomó a un grupo de delincuentes irrumpir en una tienda de ropa en el Outlet Buenaventura, en Quilicura, el pasado jueves 11 de diciembre y robar más de $ 200 millones en especies. El hecho se sumó a otros de similares características ocurridos los días previos en centros comerciales en Maipú.

Este tipo de atracos, si bien no son los más comunes, sí dan cuenta de un alza de varios tipos de robos en la época próxima a Navidad, precisamente por la mayor demanda y el mercado ilícito que se genera en estas festividades.

Esta realidad se ha repetido todos los años. Y es que pese a que durante el 2024, en general, se registró un descenso en los robos respecto a periodos anteriores, igualmente se pudo observar que, por ejemplo, los robos por sorpresa aumentaron un 20,1%, y los hurtos, un 11,3%, entre la semana del 18 y el 24 de diciembre, en comparación con el año anterior, según cifras del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) de Carabineros.

Además, si se compara con otros meses del año e históricamente, también se observa el aumento. En diciembre del 2023, los robos por sorpresa (lanzazos, turbazos, etc.) aumentaron un 23,9% respecto a un mes como abril, y los robos con violencia, un 14,1%. El 2024, la realidad se repite, e ilícitos como los hurtos, otro de los delitos que más se incrementa, subieron un 5,8% respecto al cuarto mes del año.

Sin ir más lejos, el mismo STOP da cuenta que sólo en las últimas semanas del 2023 se concentró el 8,8% de los robos por sorpresa y el 8% de los robos violentos de todo el año. El 2024, los robos por sorpresa en esta época del año también representaron el 8% del total.

Lo anterior, según explica el magíster en Criminología, Jorge Tobar, se debe a que los actos delictuales responden a la estacionalidad. “ La Navidad y Año Nuevo son un periodo con una alta carga criminógena debido a que el intercambio y consumo comercial es altísimo , formando, además, grandes aglomeraciones de consumidores que también son un blanco delictual. Y esto ciertamente motiva -desde lo racional- la iniciativa delictual”, sostiene.

En esa línea, el también general (r) de Carabineros afirma que “la delincuencia común y organizada planifican y perpetran delitos en mayor número aquí y en todas partes del mundo donde se comparte el mismo significado festivo”, por lo que plantea que un cambio y planificación anticipada de las compras para estas fechas reduce los riesgos.

Para el experto en seguridad y general (r) de Carabineros, Aldo Vidal, “en estas semanas previas a Navidad se concentran varios factores de riesgo, como por ejemplo, la mayor circulación de dinero, locales con alta afluencia, distracción de las personas, horarios extendidos”.

“Todas estas variables permite que delincuentes habituales y bandas especializadas, se enfoquen en determinados delitos, que por estas circunstancias dan mayor vulnerabilidad a personas y comercio establecido”, explica.

Más de 2 mil carabineros desplegados

A raíz de este escenario delictual que se repite todos los años, el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, lanzó el pasado 10 de diciembre el plan Navidad Segura, que contempla el refuerzo de los despliegues policiales en puntos específicos, como barrios comerciales, ferias navideñas, centros comerciales, así como en los lugares en los que se identificaron delitos en años anteriores y relacionados a armas de fuego.

Desde la Subsecretaría de Seguridad destacan que durante el 2024 se logró al reducción de los ilícitos respecto al 2023. Así como también se pudo detener a 788 personas, realizar más de 79 mil controles, e incautar 28 armas de fuego, 27 vehículos y 56 fuegos artificiales.

Para este año se ha coordinado con Carabineros el despliegue de cerca de 2.100 funcionarios y de 500 “medios logísticos”. Lo anterior, se traduce, explican desde la repartición encabezada por Rafael Collado, en la realización de 430 servicios policiales a nivel nacional, de los cuales 100 se realizarán en centros comerciales y más de 330 en ferias navideñas.

Pero, además, con el fin de aumentar la capacidad de los efectivos, se realizó el cruce de información con datos geográficos reportados por las municipalidades, lo que permitió incorporar 175 puntos críticos a resguardar en la Región Metropolitana.

La realidad del comercio

Pero no sólo las cifras de la policía dan cuenta del aumento en los delitos durante Navidad. Según estadísticas de ALTO Chile, compañía internacional especialista en el análisis y prevención de delitos, que trabaja con empresas del comercio, los delitos como el robo con intimidación subieron un 62,5% el 2024 en esta época, seguido de los robos con fuerza (30,8%) y los hurtos (7,3%).

Eduardo Hernández, general legal de ALTO Chile, explica que este análisis les permitió determinar que “el patrón de comportamiento muestra una tendencia al alza a medida que avanza el año, a medida que se va pasando de un trimestre a otro”.

Por lo mismo, la compañía de prevención de delitos destaca que en esta época del año las inversiones de seguridad de las empresas de comercio aumentan sustancialmente, ya sea a través de tecnología como de recursos humanos, a través de más guardias y mejores estrategias. Incluso, aquello requiere de la redistribución de las tiendas para evitar la comisión de ilícitos.

Pero además de eso, según la empresa especialista en la materia, también han observado un cambio tanto en lo robado como en la forma de ejecutarlo. “Hace diez años veíamos que había productos que eran robados, pero que no eran de tanta cuantía, sustraídos principalmente por mecheros. Ahora se concentra en el robo de productos de alto valor, de alta gama, como productos electrónicos, tecnológicos y también entraron ahí a jugar un papel preponderante los cosméticos”, afirma Hernández.

Respecto a estos últimos, la empresa ha detectado un aumento en los robos a las cadenas de farmacias del 101,3%, así como también de una “movilidad” de los turbazos desde otros comercios a estos locales para robar cosméticos.

Tanto esos elementos como los productos tecnológicos, según el general legal de ALTO Chile, son robados porque “hay un mayor mercado, son mucho más atractivos para los mercados informales y porque es más fácil su reducción a través de diferentes canales como redes sociales o incluso afuera del Metro”. Además, en el caso de los cosméticos, “son productos caros que no requieren una prescripción médica para poder ser utilizados por un número importante de personas”.

Desde la Subsecretaría de Seguridad resaltan que “al hacer sus compras en lugares informales, las personas facilitan y se hacen cómplices de delitos. No sólo porque incentivan el comercio ilegal, sino muy especialmente porque facilitan delitos graves que están en la base de la cadena, como el contrabando, el comercio clandestino de fuegos artificiales o la falsificación de productos”.