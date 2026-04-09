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    Salud refuerza llamado a vacunarse en Campaña de Invierno: cobertura contra influenza llega a 43,5%

    Según detallaron las autoridades, los grupos con mayor cobertura contra influenza son los trabajadores de la salud, mientras que la población con menor cobertura son los niños de 6 meses a 5 años, escolares de 1° a 5° año básico y embarazadas.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Esta jornada la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, informaron sobre la situación epidemiológica en el marco de la Campaña de Invierno 2026 y el aumento de los virus respiratorios.

    Al respecto, la subsecretaria Pizarro hizo hincapié en la importancia de la campaña de vacunación e inmunización que inició el 1 de marzo.

    “Sabemos que las vacunas son la medida más efectiva para reducir el riesgo de enfermar gravemente, hospitalizarse e incluso, fallecer”, afirmó.

    Por este motivo, continuó, “insisto en el llamado a los grupos de riesgo para que vayan a vacunarse contra la influenza y la Covid-19, y que los padres, madres o tutores, lleven a sus hijos a inmunizarse contra el Virus Respiratorio Sincicial si es que tienen menos de seis meses. Recuerden que es gratis para todos los grupos de riesgo”.

    Reporte de virus respiratorios, cobertura de vacunación y red asistencial

    En cuanto a los datos, las autoridades detallaron que entre el 29 de marzo y el 4 de abril, correspondiente a la Semana Epidemiológica 13, la positividad de las muestras analizadas por el Instituto de Salud Pública (ISP) alcanzó un 43,8%, similar a lo registrado en la semana previa (43,9%).

    Previo a esto, al 19 de marzo, esta cifra llegaba al 37,3%.

    El virus actual predominante es el Rinovirus, representando el 68,9% de los casos detectados. Le siguen la Influenza A, con un 8,5% del total de casos detectados, y el SARS-CoV-2 con el 8,4% de los casos detectados.

    Además, se detectaron otros virus en menor proporción: Adenovirus (4,3%), Otros virus respiratorios (3,7%), Parainfluenza (3,5%), VRS (2,3%), Metapneumovirus (0,3%) e Influenza B (0,2%).

    En cuanto a la cobertura de vacunación de influenza, alcanza un 43,5%. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 70%. En tanto, la población con menor cobertura son los niños de 6 meses a 5 años, escolares de 1° a 5° año básico y embarazadas.

    Sobre el avance de la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en lactantes, esta asciende a un 69%, mientras que, en recién nacidos, llega a un 98%.

    De la red asistencial, se informó en tanto que al 8 de abril de 2026, existen 742 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 67,1%. El 18,9% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias. Por otra parte, hay 4.579 camas críticas adultos habilitadas, con una ocupación del 90,9%. El 9,5% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

    Desde el 1 de enero del 2026 al 8 de abril se han realizado 254 traslados de pacientes respiratorios con requerimiento de UPC. De ellos, 238 corresponde a adultos y 16, a traslados pediátricos. Para la SE 13, el 26% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 3,5% inferior respecto de la semana anterior.

    Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron una disminución del 6,2% respecto a la semana previa; y en cuanto a las hospitalizaciones desde la urgencia por causa respiratoria, se observó un aumento del 2,6 % respecto a la semana anterior.

    Más sobre:NacionalMinsalMinisterio de SaludCovid-19Sars-Cov-2InfluenzaVacunaciónRinovirus

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