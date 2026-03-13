Se mantiene alerta amarilla en Rapa Nui por dengue: ya hay 15 casos confirmados

Según ha reportado el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Rapa Nui presenta un brote de dengue, registrándose 15 casos confirmados, de los cuales 2 se encuentran hospitalizados.

Adicionalmente, detallan, se mantienen 11 casos sospechosos aún en espera de resultado de los análisis.

Debido a esta situación se mantiene el trabajo en diversos sectores en proceso de “Desinsectación” (periférico de 200 metros del caso positivo).

Ante esta situación, Senapredmantiene la Alerta Amarilla por alteración sanitaria para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua, que permanece vigente desde el 16 de abril del 2024 y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

A comienzos de marzo de este año la isla confirmó su primer caso autóctono de dengue desde 2024, luego de que un residente fuera atendido en el Hospital Hanga Roa y diera positivo a la enfermedad mediante examen PCR.

Según explicó en aquel momento la jefa de la Oficina Provincial Isla de Pascua (OPIPA) de la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Elvira Tuki Jiménez, el caso se clasifica como autóctono debido a que la persona afectada no registra viajes nacionales ni internacionales en los últimos dos meses, período clave para la investigación epidemiológica.