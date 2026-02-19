Sector de la explosión en Renca permanecerá cerrado todo el día: autoridades llaman a utilizar vías alternativas

El delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, junto al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y el segundo comandante del cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, entregaron nuevos antecedentes de la grave explosión que se produjo en la comuna de Renca.

Pasadas las 8.00 de la mañana un camión de la compañía Gasco que transportaba gas (no en cilindros), explotó en medio del empalme de General Velásquez, en el nudo de la Ruta 5, al límite con la comuna de Quilicura.

Las emisiones de gas alcanzaron diversos puntos, lo que provocó que, además del camión, se incendiara una desarmaduría con autos. Las autoridades confirmaron que producto de esta tragedia cuatro personas fallecieron y otras diez se encuentran heridas, cinco de las cuales están en riesgo vital.

En ese marco, las autoridades aseguraron que los trabajos en el área afectada se extenderán por al menos dos horas y que, producto de los peritajes, la ruta permanecerá cerrada todo el día.

“Acá hay un trabajo de, a lo menos, dos horas más destinados a culminar el proceso de eliminación del gas, a través de la modalidad de llama controlada con un proceso de enfriamiento", indicó el delegado.

Posteriormente, Bomberos y equipos especializados realizarán un trabajo técnico, “con el propósito de verificar que en el camión no quede ningún tipo de sustancia que pudiera ser objeto de riesgo posterior”, indicó.

Durán además, informó que ya se está investigando la causa del accidente, por lo que las policías están efectuando peritajes que se extenderán por todo el día.

“La vía va a estar cerrada, a lo menos durante todo el día y probablemente durante toda la noche, razón por la cual le solicitamos a la ciudadanía que busque vías alternativas, no es posible ingresar al camino General Velásquez viniendo por la autopista central desde el norte hasta la zona de Dorsal", indicó.